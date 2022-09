I don't care about cookies: Avast kauft Addon, Nutzer sind entsetzt

Die Browser-Erweiterung I don't care about cookies ist beliebt, denn sie erspart den Nutzern viele Klicks. Wie der Name sagt, führt das Addon automatisch die "Cookies akzeptieren"-Aufforderungen durch. Doch die Erweiterung hat einen neuen Besitzer - und der schmeckt nicht jedem.

Großartige Nachrichten? Nicht für jeden

Daniel, der kroatische Entwickler der Browser-Erweiterung I don't care about cookies, hat in einem Blogbeitrag mit dem Titel "Großartige Nachrichten" bekannt gegeben, dass seine Entwicklung einen neuen Besitzer hat: "Ich bin stolz und glücklich, dass Avast - ein bekanntes und vertrauenswürdiges IT-Unternehmen, das für seine breite Palette von Produkten bekannt ist, die uns helfen, unsere digitale Erfahrung zu sichern - den Wert der Erweiterung erkannt hat!"Avast habe ihm angeboten, das Projekt zu übernehmen, "damit wir uns gegenseitig bei der Entwicklung noch besserer Produkte helfen können, und ich beschloss, das Angebot anzunehmen". Das bedeute, dass I don't care about cookies ab sofort offizielles Mitglied der "Avast-Familie" sei.Daniel selbst wird nach wie vor daran arbeiten, I don't care about cookies soll auch weiterhin kostenlos verfügbar sein. Die Übernahme bedeutet nun auch, dass Spenden nun nicht mehr erforderlich sind, um das Projekt am Leben zu erhalten, der Entwickler bedankt sich bei allen, die geholfen haben, ihn über die Jahre zu unterstützen.Die Freude des Entwicklers teilen allerdings nicht alle: Denn vor allem der Name Avast lässt bei vielen die Alarmglocken schrillen. Denn das mittlerweile seinerseits von Norton übernommene Sicherheitsunternehmen wurde schon mehrfach bei dubiosen Aktionen erwischt.So flog 2019 auf, dass Avast heimlich - ausgerechnet über Browser-Erweiterungen - Nutzerdaten sammelt und diese verkauft, 2020 wurde aufgedeckt, dass Avast Antivirus und AVG AntiVirus Free ebenfalls Daten abgreifen und über eine Tochterfirma namens Jumpshot verkaufen. Auf Reddit kündigten viele deshalb an, I don't care about cookies zu deinstallieren und sind auf die Suche nach Alternativen gegangen - eine davon nennt sich Consent-O-Matic und steht für Chrome und Firefox zur Verfügung.