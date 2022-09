Microsoft behebt Abstürze mit neuen Windows 11 Beta-Updates

Microsoft startet für das nächste große Windows 11 Update 22H2 eine neue Version im Beta-Kanal. Neuerungen sind zwar dieses Mal nicht in Sicht, dafür gibt es wichtige Fehlerbehebungen - nicht alle Bugfixes werden aber an alle Nutzer verteilt.

Build 22622.590 = Neue Funktionen werden ausgerollt

Build 22621.590 = Neue Funktionen sind standardmäßig deaktiviert

Wahl der Gruppe

Behebungen für beide Builds 22621.590 & Build 22622.590 Wir haben ein Problem behoben, das cldflt.sys betrifft. Ein Bugcheck tritt auf, wenn es mit Microsoft OneDrive verwendet wird.

Wir haben ein Problem behoben, das Robocopy betrifft. Robocopy kann eine Datei nicht auf die richtige Änderungszeit setzen, wenn die Option /IS verwendet wird.

Behebungen in Build 22622.590 Wir haben das Problem behoben, das dazu führte, dass die Systemsteuerung nicht über das Startmenü, die Suche oder wenn sie an die Taskleiste angeheftet war, im vorherigen Flight gestartet wurde.

Aufgrund des Feedbacks von Windows Insidern haben wir die Möglichkeit deaktiviert, eine lokale Datei über das integrierte Windows-Freigabefenster direkt auf OneDrive freizugeben. Wir hoffen, dass wir diese Funktion in Zukunft wieder einführen können, nachdem wir das Erlebnis weiter verfeinert haben.

Es wurde ein Problem behoben, das bei einem kleinen Prozentsatz von Insidern zu wiederholten Abstürzen von explorer.exe führte, nachdem sie versucht hatten, auf bestimmte Ordner auf ihren Systemen im vorherigen Beta-Channel-Build zuzugreifen.

Als einmalige Änderung, die es den Benutzern erleichtern soll, ihre Ordner mit den Aktualisierungen des Navigationsbereichs zu finden, werden die an den Navigationsbereich des Datei-Explorers angehefteten Standardordner nach dem Upgrade wieder angeheftet, wenn sie vorher nicht angeheftet waren.

Ein kürzlich aufgetretenes Problem wurde behoben, bei dem, wenn der Datei-Explorer beim Wechsel zwischen hellem und dunklem Modus geöffnet war, unleserlicher Text bzw. die falsche Farbe der Benutzeroberfläche angezeigt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schaltflächen Neu / Sortieren / Ansicht / etc. in der Befehlsleiste nach dem Erhöhen der Textskalierung in den Eingabehilfen-Einstellungen vertikal deutlich abgeschnitten werden konnten.

Der Hintergrund des Suchfelds sollte nicht mehr unerwartet einen dunklen Hintergrund haben, wenn Sie den hellen Modus verwenden.

Wenn Sie den Tastaturfokus auf die Registerkartenzeile verschieben (mit F6), wird durch Drücken der Pfeiltasten, um den Tastaturfokus innerhalb der Zeile zu verschieben, jetzt auch der Fokus auf die Schaltfläche "Schließen" innerhalb der Registerkarte gesetzt.

Wenn der Datei-Explorer maximiert und die Taskleiste auf automatisches Ausblenden eingestellt ist, sollte die Taskleiste nun tatsächlich eingeblendet werden, wenn Sie mit der Maus über den unteren Rand des Bildschirms fahren.

Es wurde ein Speicherleck behoben, das beim Schließen von Datei-Explorer-Fenstern auftrat.

Es wurde ein GDI-Objektleck behoben, das beim Ändern der Größe des Navigationsbereichs im Datei-Explorer auftrat, was bei Insidern, die die Größe des Navigationsbereichs häufig änderten, dazu führen konnte, dass Inhalte im Datei-Explorer mit der Zeit nicht mehr korrekt gerendert wurden.

Das Überlauf-Flyout der Taskleiste sollte jetzt Ihrer Akzentfarbe folgen, wie der Rest der Taskleiste, wenn "Akzentfarbe auf Start und Taskleiste anzeigen" unter Einstellungen > Personalisierung > Farben aktiviert ist.

Die Anwendungen im Overflow-Flyout der Taskleiste sollten jetzt in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden, wenn Sie eine arabische oder hebräische Anzeigesprache verwenden.

Wenn die Taskleiste mittig ausgerichtet und voll ist, wird der Einstiegspunkt für Widgets jetzt auf eine geringere Breite reduziert, um Ihnen etwas mehr Platz auf der Taskleiste zu geben.

Es wurden einige Probleme im Zusammenhang mit dem Überlauf der Taskleiste behoben, die zu sporadischen Abstürzen von explorer.exe führen konnten.

So installiert ihr das große Update schon heute

Wie schon in den letzten Wochen gibt es wieder zwei verschiedene Builds. Wir haben uns angesehen, welche Änderungen und Verbesserungen jetzt dazugekommen sind. Bei den Fehlerbehebungen geht Microsoft nun unter anderem ein Problem an, das dazu führte, dass sich die Systemsteuerung nicht über das Startmenü, die Suche oder wenn sie an die Taskleiste angeheftet war, starten ließ.Zudem wurden Abstürze von explorer.exe behoben. Weitere Änderungen haben wir am Ende des Beitrags mit angefügt. Die neuen Builds für die Beta haben die Nummer 22621.590 und 22622.590. Die Änderungen werden als KB5017846 geführt. Wie schon bei den vorangegangenen Veröffentlichungen gibt es zwei Builds, die ausgeliefert werden:Insider, die in der Gruppe gelandet sind, in der neue Funktionen standardmäßig deaktiviert sind (Build 22621.xxxx), können sich alternativ aber auch für die Installation des Updates entscheiden, mit dem neue Funktionen ausgerollt werden (Build 22622.xxx). Dazu muss über die Windows Update-Funktion manuell nach Updates gesucht und dann der 22622.xxx-Build ausgewählt werden.Weitere Informationen zu den Änderungen der Builds gibt es wie gewohnt im Windows-Blog Windows-Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Manager Brandon LeBlanc haben in dem neuesten Beitrag alle bekannten Probleme aufgelistet, an denen das Team derzeit noch arbeitet - dabei sind noch einmal einige neue Fehlermeldungen hinzugekommen.