Windows 11: Microsoft probiert animierte Einstellungs-Icons aus

Microsoft hat vor vielen Jahren die gute alte Systemsteuerung in den Ruhestand geschickt, dieser Vorgang dauert allerdings bis heute an. Funktionen wandern immer noch in Richtung der "neuen" Einstellungen und an deren Optik arbeitet Microsoft fortlaufend.

Microsofts "wunderbare, unerwartete Momente der Freude"

Als Microsoft begann, die Bestandteile der Systemsteuerung in die neuen Einstellungen zu übersiedeln (das begann bereits zu Zeiten von Windows 8 ), war der Unmut der Nutzer groß. Mittlerweile haben sich die meisten Anwender an die überarbeiteten Settings gewöhnt und so mancher weiß den aufgeräumten Stil auch zu schätzen.Optisch waren die "modernen" Einstellungen aber lange eher dröge, mit Windows 11 haben die Redmonder die Oberfläche angepasst und ihr unter anderem farbige Icons spendiert. Diese Auflockerung der Oberfläche ist sicherlich gelungen und offenbar möchte Microsoft das fortsetzen.Denn aktuell führt Microsoft einen A/B-Test durch, der mit animierten Icons arbeitet. Im Dev-Channel von Windows 11 bekommen einige Windows Insider diese Änderung zu sehen, darunter auch der bekannte Entwickler und Microsoft-Kenner Rafael Rivera. Dieser hat die neuen animierten Icons festgehalten und zeigt diese mithilfe eines animierten GIFs auf Twitter.Das ist eine kleine, verspielte und durchaus nett anzusehende Idee: So wird etwa der Pinsel bei Personalisierung kurz zu einer Farbpalette, bei Zeit und Sprache dreht sich das Weltkugel-Symbol, andere Icons hüpfen oder werden auch "gequetscht". Microsoft nennt das Ganze übrigens (sicherlich mit etwas Augenzwinkern) "wunderbare, unerwartete Momente der Freude".Da das bisher nur ein A/B-Test im Dev-Channel ist, dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis das in einer finalen Version bereitsteht. Wenn es denn überhaupt umgesetzt wird: Denn das ist gegenwärtig noch nicht klar.