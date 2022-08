Per Trick lässt sich Internet Explorer immer noch in Windows 11 starten

Mitte Juni hat Microsoft den Internet Explorer endgültig begraben, nach 27 Jahren schlossen die Redmonder das Kapitel IE ein für alle Mal. Oder doch nicht? Denn indirekt kann man den Internet Explorer immer noch starten, und zwar über den Umweg der (alten) Internet-Optionen.

Umweg führt zum IE11

Zunächst sollte man im Startmenü nach "Internetoptionen" suchen.

Diese klickt man nun an und landet in den Internet-Eigenschaften der alten Systemsteuerung.

Nun wechselt man in den "Programme"-Tab.

Dort klickt man "Add-Ons" verwalten an.

Es öffnet sich ein neues Fenster, dort ist in der linken unteren Ecke "Weitere Informationen zu Symbolleisten und Erweiterungen" zu finden.

Klickt man diesen Text an, öffnet sich ein Internet Explorer 11-Fenster.

Am 15. Juni 2022 erreichte der Internet Explorer sein "End Of Life" , allerdings musste man schon damals anmerken, dass unter ganz bestimmten Bedingungen und Umständen der IE immer noch unterstützt wird. Der normalsterbliche Nutzer von Windows 10 und Windows 11 konnte oder musste sich vom Browser-Relikt bzw. -Urgestein verabschieden.Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Denn obwohl man den IE nicht länger direkt erreichen kann (man landet über die Verknüpfung bzw. bei einer Suche im Startmenü immer beim Microsoft Edge), kann man den Internet Explorer mit einem kleinen Trick immer noch aktivieren - aus welchen Gründen auch immer.Twitter-Nutzer @XenoPanther hat einen Weg gefunden (via Ghacks ), über den man in Windows 11 dennoch zum Internet Explorer kommt:Diese IE11-Instanz ist zwar nur für die Anzeige der dazugehörigen Support-Seite gedacht bzw. ist das vermutlich im Code des Betriebssystems falsch verknüpft, allerdings ist der Browser nach wie vor voll funktionsfähig - sieht man vom Umstand ab, dass der Internet Explorer in dieser Form längst nicht mehr zeitgemäß ist und vieles nicht oder nur schlecht läuft.