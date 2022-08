Edge hat bis auf Chrome alle überholt, Internet Explorer will nicht gehen

Auch mit der puren Marktmacht des Betriebssystems Windows kann Microsoft seinen neuen Browser Edge auf einen Marktanteil über 11 Prozent heben - und damit auf Platz zwei der Desktop-Browser. Dagegen will der Internet Explorer einfach nicht so richtig sterben.

Chrome auf dem Desktop einfach unschlagbar, Edge holt aber auf

Google Chrome - 66,14% (-0,74)

Microsoft Edge - 10,86% (+0,2)

Apple Safari - 8,97% (+0,01)

Mozilla Firefox - 8,07% (+0,28)

Opera - 3,07% (+0,08)

Mobile alles nochmal anders

Die Statistiker von StatCounter haben einmal mehr den aktuellen Marktanteil der Browser auf verschiedene Plattformen analysiert und aufbereitet. Demnach kann sich Microsoft darüber freuen, dass der Edge-Browser seinen stetigen Aufstieg weiter fortsetzt. Letzten Monat konnte die Surf-Software aus Redmond demnach auf dem Desktop einen Marktanteil von 10.84 % erreichen - das sind 0,2 Prozent mehr als im Vormonat.Damit setzt sich Edge klar auf die Position zwei der Liste der beliebtesten Browser, die immer noch von Google Chrome mit einem Marktanteil von 66,14 Prozent dominiert wird. Allerdings: Googles Browser musste im Juli mit einem Minus von rund 0,7 Prozent deutlich Federn lassen, während alle anderen Marktteilnehmer hinzugewinnen. Am stärksten wächst im letzten Monat Mozilla Firefox , hier hebt ein Plus von 0,28 den Marktanteil auf 8.08%. Der Internet Explorer wehrt sich wacker gegen die Bedeutungslosigkeit und behält 0.75 %.Für Deutschland zeigt sich hier auf dem Desktopm ein anderes Bild: Nach Chrome mit rund 44 Prozent Marktanteil folgt Firefox mit 22,5 Prozent, Edge hatte sich hierzulande mit 14,5 Prozent im Juni auf Platz 3 eingereiht, danach folgt Safari mit rund 11 Prozent und Opera mit 6,6 Prozent.Auf dem mobilen Markt können Google und Apple mit Android und iOS den Markt weiter dominieren. Chrome kommt auf etwas mehr als 65 Prozent, Safari erreicht etwas mehr als 24 Prozent. Samsung kann mit der schieren Menge an Geräten seine Browserlösung auf dem dritten Platz platzieren - allerdings mit nur knapp 5 Prozent Marktanteil. Andere Anbieter kommen hier nicht einmal an die 2 Prozent-Hürde heran.