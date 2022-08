Diese neuen Windows 11-Funktionen starten mit dem Patch-Day August

Microsoft hat zum Frühjahr eine wichtige Veränderung ein­ge­führt: Funk­ti­ons-Updates gibt es nun nicht mehr nur zu den halbjährlichen Windows-Versions-Updates, son­dern auch mit den optionalen Updates und zum Patch-Day. Wir schauen, was es ab sofort Neues gibt.

Übernommene Änderungen

Änderungen aus KB5015882 Neu! Bietet Ihnen die Möglichkeit, dem Empfang dringender Benachrichtigungen zuzustimmen, wenn die Fokushilfe aktiviert ist.

Bietet Ihnen die Möglichkeit, dem Empfang dringender Benachrichtigungen zuzustimmen, wenn die Fokushilfe aktiviert ist. Neu! Bietet die Option für berechtigte Geräte, während der out-of-box Experience (OOBE) bei der ersten Anmeldung auf eine neuere Windows 11-Version zu aktualisieren. Wenn Sie sich für ein Update auf eine neuere Version entscheiden, beginnt der Update-Vorgang kurz nach der Installation des Updates auf dem Gerät.

Bietet die Option für berechtigte Geräte, während der out-of-box Experience (OOBE) bei der ersten Anmeldung auf eine neuere Windows 11-Version zu aktualisieren. Wenn Sie sich für ein Update auf eine neuere Version entscheiden, beginnt der Update-Vorgang kurz nach der Installation des Updates auf dem Gerät. Neu! Stellt Funktionen für Windows Autopilot-Bereitstellungsszenarien wieder her, die von der Sicherheitsminderung für die Hardwarewiederverwendung betroffen sind. Mit diesem Update wird die einmalige Verwendungseinschränkung für den Self-Deploying Mode (SDM) und die Vorabbereitstellung (Pre-Provisioning, PP) entfernt. Dieses Update ermöglicht auch die Anzeige von Benutzerprinzipalnamen (User Principal Name, UPN) in UDM-Bereitstellungen (User-Driven Mode) für genehmigte Hersteller.

Stellt Funktionen für Windows Autopilot-Bereitstellungsszenarien wieder her, die von der Sicherheitsminderung für die Hardwarewiederverwendung betroffen sind. Mit diesem Update wird die einmalige Verwendungseinschränkung für den Self-Deploying Mode (SDM) und die Vorabbereitstellung (Pre-Provisioning, PP) entfernt. Dieses Update ermöglicht auch die Anzeige von Benutzerprinzipalnamen (User Principal Name, UPN) in UDM-Bereitstellungen (User-Driven Mode) für genehmigte Hersteller. Behebt ein Problem in UIAutomation(), das bewirkt, dass eine Anwendung nicht mehr funktioniert.

Behebt ein Problem, das verhindert, dass die Startaufgaben-API für bestimmte Apps wie erwartet funktioniert.

Verbessert die Zuverlässigkeit eines Zurücksetzens auf Knopfdruck nach einem Betriebssystemupgrade.

Behebt ein Problem, durch das auf den Ereignisprotokollierungskanal für Mandanteneinschränkungen nicht zugegriffen werden kann, wenn Sie das EN-US-Sprachpaket entfernen.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass die zertifikatbasierte Computerkontoauthentifizierung unter bestimmten Umständen fehlschlägt, nachdem Sie die Sicherheitsupdates vom 10. Mai 2022 auf Domänencontrollern installiert haben.

Behebt ein Problem, das sich auf den Arm64EC-Code auswirkt, den Sie mit dem Windows 11 Software Development Kit (SDK) erstellen.

Aktualisierungen das Cmdlet "Remove-Item", um ordnungsgemäß mit Microsoft OneDrive-Ordnern zu interagieren.

Behebt ein Problem, das verhindert, dass bestimmte Problembehandlungstools geöffnet werden.

Behebt ein Problem, das Portzuordnungskonflikte für Container verursacht.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass die Codeintegrität einer Datei weiterhin vertraut, nachdem die Datei geändert wurde.

Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass Windows nicht mehr funktioniert, wenn Sie Windows Defender Anwendungssteuerung mit aktiviertem Feature "Intelligent Security Graph" aktivieren.

Stellt Suchhighlights auf Geräten bereit. Um auf die Richtlinie für Suchhighlights zuzugreifen (auf einem Gerät, auf dem die Vorschau für das kumulative Update vom Juni 2022 oder das monatliche Qualitätsupdate vom Juli 2022 installiert wurde), wechseln Sie zu "C:\Windows\PolicyDefinitions" , und suchen Sie "Search.admx". Aus Gründen Der Einfachheit halber veröffentlichen wir eine aktualisierte Version der administrativen Vorlagen (.admx) für Windows 11, Version 21H2, in Kürze im Microsoft Download Center.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass explorer.exe nicht mehr funktioniert, wenn Sie die Tasten zum Wiedergeben und Anhalten der Tastatur auf bestimmten Geräten verwenden.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass explorer.exe nicht mehr funktioniert, wenn Sie das Kontextmenü des Startmenüs (Win+X) verwenden und ein externer Monitor mit Ihrem Gerät verbunden ist.

Behebt ein Problem, bei dem ein leeres Fenster angezeigt wird, das Sie nicht schließen können, wenn Sie auf das Suchsymbol auf der Taskleiste zeigen.

Reduziert den Aufwand für Ressourcenkonflikte in IOPS-Szenarien (High Input/Output Operations per Second), bei denen viele Threads für eine einzelne Datei ankämpfen.

Behebt ein Problem, das dazu führt, dass der Windows-Profildienst sporadisch fehlschlägt. Der Fehler kann bei der Anmeldung auftreten. Die Fehlermeldung lautet: "Gpsvc-Dienst konnte sich nicht anmelden. Zugriff verweigert".

Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen damit jetzt im Grunde jederzeit frei, aber immer zusammen mit Sicherheits- und Wartungs-Updates. Der neue Turnus sieht vor, dass neue Features zunächst mit den monatlichen optionalen Updates gestartet werden. Dann hat jeder Nutzer die Wahl, ob er die Neuerungen ausprobieren möchte oder nicht.Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann auch für weitere Nutzer mit verteilt. Laut Microsoft ist es allerdings nicht geplant, allen Nutzern auf einmal die neuen Funktionen freizugeben, sondern immer nur nach und nach.Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates von Juli hatten wir schon berichtet. Diese Inhalte sind jetzt so zum August Patch-Day übernommen worden. Das Update startet für Nutzer der originalen Windows 11-Version . Eine wichtige Neuerung sind die Änderungen bei den sogeannnten Fokussitzungen ( wir berichteten ). So wurde die Fokushilfe allgemein überarbeitet, um dringende Nachrichten auch während eines aktivierten Fokusfensters anzeigen zu lassen. Damit bekommt man zum Beispiel beim konzentrierten Arbeiten neue Einstellungsoptionen.Zudem gibt es eine Update/Upgrade-Option beim Start, sodass man neuere Windows 11-Versionen gleich bei der Ersteinrichtung (Out-of-Box Experience, OOBE) installieren kann. Microsoft schreibt zu den Änderungen in der Knowledge Base: