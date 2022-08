Windows 11 bekommt das erste neue Widget seit dem Start

Eine der wichtigsten Neuerungen von Microsofts Betriebssystem Windows 11 sind die Widgets. Diese einblendbaren Mini-Programme sehen zwar schick aus, allzu viel Nutzen hatten sie bisher aber nicht. Nun kommt immerhin (erstmals) ein neues hinzu, nämlich für den PC Game Pass.

Erstes neues Widget seit Monaten

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Anleitungen, Tipps und Tricks

Bei unserem großen Test von Windows 11 im vergangenen Herbst urteilten wir recht hart über die Widgets, dass diese weitgehend sinnlos sind. Damals stellten wir auch folgendes fest bzw. fragten uns: "Es ist denkbar oder sogar wahrscheinlich, dass die Widgets an Mehrwert gewinnen, wenn auch Drittanbieter passende Lösungen liefern. Die Frage ist: Werden andere Unternehmen als Microsoft einen Grund bzw. Anreiz dafür haben?"Dies lässt sich mittlerweile beantworten: Nein. Denn Drittanbieter haben noch kein einziges Widget geliefert. Überhaupt hat es rund zehn Monate (nach Windows 11-Release) gedauert, bis Microsoft selbst ein neues Widget freigibt - das zeugt nicht gerade davon, dass das Thema höchste Priorität in Redmond genießt.Microsoft hat gestern im Rahmen der Windows 11 Insider Preview Build 25174 per Blogbeitrag ein neues Widget für das Betriebssystem angekündigt: "In den letzten Monaten haben wir mit unseren Freunden vom Xbox-Team daran gearbeitet, Windows und PC Game Pass zu einer noch besseren Kombination zu machen. Heute kündigen wir etwas Neues für Spiele und unsere Widgets an: die Game Pass Widget-Vorschau."Das Widget zeigt die neuesten Spiele, bald erscheinende Games und andere Titel aus markierten Kategorien an. Wer etwas Interessantes sieht, wird dann zur Xbox-App weitergeleitet, wo man dann weitere Informationen erhält und es auch installieren kann. Zu finden ist es über die entsprechende Verknüpfung in der Taskleiste oder auch per Win + W, es muss dann über das Plus-Symbol in der rechten Ecke des sich öffnenden Fensters hinzugefügt werden.Das Widget steht laut Microsoft noch relativ am Anfang, Microsoft wird noch das Anmelden im Xbox-Profil, das schnelle Starten zuletzt gespielter Games sowie personalisierte Empfehlungen nachreichen.