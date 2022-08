Winamp: Erster Release-Kandidat auf dem Weg zum Comeback ist da

Nach über vier Jahren Entwicklungszeit hat der Winamp-"Neustart" jetzt einen wichtigen Meilenstein erreicht: Es gibt einen ersten Release-Kandidaten. Das bedeutet auch, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit noch in diesem Jahr mit der allgemeinen Verfügbarkeit rechnen kann.

Den Release-Kandidaten könnt ihr bereits im WinFuture Download-Bereich bekommen und auf Herz und Nieren testen. Die neue Version hat zwar noch eine lange Liste an bekannten Problemen, und es soll auch ein zweiter Release Kandidat folgen. Dennoch ist nun ein überaus wichtiger Schritt hin zu einem zeitgemäßen Winamp-Media-Player geschafft.Das Projekt-Team lässt jetzt die Beta-Phase ganz offiziell hinter sich. Das hätte zwar laut den ursprünglichen Plänen schon viel früher passieren sollen, es gab jedoch zu viele Stolpersteine, die das Team zurückwarfen. "Dies ist der Höhepunkt von 4 Jahren Arbeit seit der Veröffentlichung von 5.8. Zwei Entwicklerteams und eine pandemiebedingte Pause dazwischen", heißt es im Changelog zur Veröffentlichung.Die neue Version trägt die Bezeichnung Winamp 5.9 RC1 Build 9999. Das größte Ziel dieser Version ist es, die Codebasis von Visual Studio 2008 auf Visual Studio 2019 zu aktualisieren. Mit dieser aktualisierten Basis will man sich als Nächstes neuen Funktionen widmen. Bisher sucht man die im Grunde vergebens - Winamp ist noch nur alter Wein in neuen Schläuchen.Die neueste Version kann ab Windows 7 SP1 genutzt werden, die Unterstützung für ältere Systeme wie Windows XP und Vista wurde eingestellt. Support für Windows 11 gibt es inzwischen auch. "Für den Endbenutzer mag es nicht so aussehen, als gäbe es einen Haufen Änderungen, aber der größte und schwierigste Teil war die Migration des gesamten Projekts von VS2008 zu VS2019 und die erfolgreiche Erstellung des Builds. Jetzt ist die Grundlage geschaffen, und wir können uns mehr auf die Funktionen konzentrieren. Ob wir alte reparieren/ersetzen oder neue hinzufügen."Wer Winamp ausprobieren möchte, kann den Release-Kandidaten herunterladen. Einige Antivirenprogramme markieren die Version jedoch aktuell noch als "bösartig". Man ist schon mit den Herstellern in Kontakt getreten, um diesen Fehl-Alarm zu beheben. Über weitere Probleme wird im Winamp-Forum informiert . Dort gibt es auch Details zu allen Änderungen.