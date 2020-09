Kultig: WinAmp Skin Museum bietet 65.000 Skins zum Durchstöbern

In den Urzeiten des Internets gab es ein Programm, das auf keinem PC fehlen durfte, nämlich WinAmp. Das schlanke Audio-Programm war vor allem in den Anfangstagen der MP3-Revolution der Standard schlechthin und bei WinAmp waren auch die passenden "Skins" essentiell.

65.000 Skins in einem neuen Web-Museum

Denn dank der so genannten Skins konnte man die Optik von WinAmp nach belieben verändern bzw. für sich die optimale Skin finden. Denn in den späten 1990ern und frühen Nuller-Jahren konnte man eine schier endlose Anzahl an Designs für das ursprünglich von Nullsoft entwickelte Programm im Netz finden und herunterladen.Die Bandbreite der Designs war gewaltig: Man konnte damals von edel und minimalistisch über kurios bis hin zu völlig sinnlos alles bekommen, was das Herz begehrt. Und nun kann man sich durch eine Sammlung von rund 65.000 solcher Designs im Winamp Skin Museum stöbern (via The Verge ).Die Seite ist eine "endlos" scrollende Übersicht der Skins, die einen auf den ersten Blick durchaus überfordern kann. Beginnt man aber einmal mit dem Stöbern, kann man kaum aufhören. Denn bei diesem Web-Museum handelt es sich nicht um eine simple Klickstrecke: Alle WinAmp-Skins sind interaktiv und können entsprechend ausprobiert werden.Das bedeutet, dass man stets dieselben 13 Musikstücke abspielen und auch alle UI-Elemente anklicken und Regler verschieben kann. Es ist auch möglich, eine lokale MP3-Datei hinzuzufügen. Das ist allerdings nur für eine einzelne Skin möglich, wer einen eigenen Song in mehreren Designs ausprobieren möchte, der muss die Datei jedes Mal aufs Neue verknüpfen.Es ist nicht das erste Mal, dass man WinAmp-Skins in einem virtuellen Museum besichtigen kann: Schon bisher war das im Rahmen des Internet Archive möglich. Allerdings ist die neue von Facebook-Entwickler Jordan Eldredge umgesetzte Lösung wesentlich eleganter und einfacher zu nutzen. Eldredge ruft auf Twitter Nutzer auf, weitere Skins zu "spenden", falls sie noch welche besitzen. Die sollten aber einzigartig sein, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Winamp Skin Museum sie bereits hat.