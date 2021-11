Winamp-Comeback steht bevor, Anmeldungen zur Beta starten

Den meisten Nutzern, die sich schon seit Jahrzehnten für Internet und Computer interessieren, sagt der Name Winamp wohl etwas. Jüngere hingegen dürften den Media Player heute nicht mehr kennen. Doch das soll sich demnächst ändern, denn Winamp steht vor der Rückkehr.

Beta-Anmeldung schon jetzt

Winamp - Aktuelle Betaversion des populären Media-Players

Es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass erste Berichte zu einem Comeback von WinAmp aufgetaucht sind. Bereits vor drei Jahren hieß es, dass es bereits 2019 soweit sein soll. Dieses Ziel konnte man natürlich nicht halten, doch wie Bleeping Computer berichtet, nähert sich Winamp nun tatsächlich einer (Wieder-)Veröffentlichung. Denn man hat nicht nur eine neu gestaltete Webseite und ein neues Logo vorgestellt, sondern auch eine Beta-Anmeldung gestartet, über die man den Player dann vorab ausprobieren kann.Winamp stammt natürlich aus einer Zeit, als man Musikdateien als MP3s noch heruntergeladen hat (selbstverständlich nur aus legalen Quellen) und angesichts der Streaming-Revolution der vergangenen Jahre stellt sich natürlich die Frage, ob ein solcher Player überhaupt noch zeitgemäß bzw. nötig ist.Im Oktober 2018 konnte man sich erstmals selbst ein Bild machen, denn damals ist Winamp-Version 5.8 ins Netz gesickert, woraufhin sich die Entwickler entschlossen haben, diese allgemein zur Verfügung zu stellen. Seither war aber weitgehend Funkstille. Doch das ändert sich nun, denn es wurden nicht nur Webseite und Logo überarbeitet, sondern auch eine Anmeldeseite für die Beta gestartet.Wann die Verteilung der Vorabversion beginnen wird, ist derzeit nicht bekannt, es dürfte aber wohl nicht mehr allzu lange dauern. Was die Beta bieten und um welche Version es sich handeln wird, ist nicht bekannt. Jeremy Scheppers, Head of Product Development bei Winamp, sagte gegenüber Bleeping Computer, dass man bereits aufgeregt sei, Winamp relaunchen zu können. Mehr wollte er aber offenbar nicht verraten.