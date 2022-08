Winamp - Aktueller Release-Candidate des populären Media-Players

Neues vom Lama

Winamp 5.9 (RC3) - das ist neu

Verbessert: Kompatibilität mit Windows 11

Verbessert: Wiedergabe von https:// Streams

Verbessert: aktualisierter und aufgeräumterer Code zur Generierung von HTML-Wiedergabelisten

Verbessert: [in_flac] Unterstützung für Hi-res-Wiedergabe (24bit/192kHz, etc.)

Verbessert: [in_mkv] vp8-Unterstützung

Verbessert: [in_mod] Wiedergabe von .itz, .mdz, .s3z & .xmz komprimierten Modulen

Verbessert: [ml_rg] Nachrichten-Drosselung und andere Optimierungen hinzugefügt

Verbessert: [ml_wire] Neues funktionierendes Podcast-Verzeichnis

Verbessert: [out_ds] Korrekte Anzeige von Geräteinformationen im Unicode-Format

Behoben: [in_midi/in_mkv/nu/pfc] Speicherlecks

Behoben: [in_mp3] id3 leeres Genre wird als Blues oder Psychobilly angezeigt

Behoben: [jnetlib/ml_online/ml_wire] JSAPI2 JavaScript API

Repariert: [ml_rg] ReplayGain für Ogg Vorbis Dateien berechnen

Repariert: [out_wasapi] Lautstärke wird bei Trackwechsel auf Null zurückgesetzt

Behoben: [out_wave] Absturz beim Abspielen von Modul/Tracker-Formaten

Misc: lame_enc & libsndfile jetzt statische Links statt dynamischer dll

Misc: libmpg123, libflac & zlib jetzt statische Links statt dynamischer dll

Verschiedenes: Größere Compiler-Refactoring-Arbeiten

Sonstiges: Viele weitere allgemeine Optimierungen, Verbesserungen, Korrekturen und Optimierungen

Misc: Das minimal erforderliche Betriebssystem ist jetzt Windows 7 SP1

Verschiedenes: Neue Online-Hilfe und Artikel

Sonstiges: SDK jetzt kompatibel mit VS2017 und neueren Versionen

Misc: Versionierungssyntax geändert auf v5.x.x

Misc: Winamp\Microsoft.VC142.CRT-Laufzeiten werden jetzt unter Win7/8 installiert

Entfernt: Bento Browser Tab - Bis dann, und danke für all den Fisch!

Entfernt: [read_file.dll] in_midi verwendet jetzt zlib & minizip für komprimierte Midi

Aktualisiert: [alac/in_mp4] ALAC 2017-11-03-c38887c5

Aktualisiert: [enc_lame] LAME 3.100.1

Aktualisiert: [freetype.wac] freetype 2.12.1

Aktualisiert: [gif] giflib 5.1.4

Aktualisiert: [in_cdda] libdiscid 0.6.2

Aktualisiert: [in_flac/enc_flac] libFLAC 1.3.4

Aktualisiert: [in_mod] libopenmpt 0.6.4

Aktualisiert: [in_mp3] libmpg123 1.29.3

Aktualisiert: [in_vorbis] libogg 1.3.5 & libvorbis 1.3.7

Aktualisiert: [in_wave] libsndfile 1.1.0

Aktualisiert: [OpenSSL] OpenSSL 3.0.3

Aktualisiert: [png] libpng 1.6.37

Aktualisiert: [vp8] WebM libvpx 1.11.0

Aktualisiert: [zlib] zlib 1.2.12

Großer Funktionsumfang

Verschiedene Versionen und Alternativen

Winamp zählt zu den Klassikern unter den Media-Playern und spielt sowohl Audio- als auch Videodateien ab. Zudem bietet er einige praktische Features bei der Wiedergabe. Mit der aktuellen Version 5.9 (RC3) gibt es nun wieder ein Lebenszeichen der tot geglaubten Freeware.Nachdem die Version 5.666 im Dezember 2013 veröffentlicht worden war, gab es keine weiteren offiziellen Updates mehr für Winamp. Im Sep­tem­ber 2018 fand schließlich eine Betaversion ihren Weg ins Netz. Diese haben die Entwickler von Radionomy wenig später auch offiziell freigegeben. Sie enthält vor allem Bugfixes und bietet etwa ein Windows Audio (WASAPI) Output Plug-in und Support für Windows 10 sowie Windows 8.1. Für die Zukunft wurde zudem ein größeres Update auf Winamp 6.0 mit neuen Features angekündigt. Inzwischen wurde eine weitere Vorabversion veröffentlicht.Neben den Hauptfunktionen "Audiowiedergabe" und "Medienverwaltung" bietet die Software noch eine Vielzahl weiterer Features, wie beispielsweise das Abspielen einiger Videoformate, den Abruf von Online-Inhalten wie Internetradio und die Synchronisation mit Mobilgeräten. Eine Auflistung der unterstützten Dateiformate findet sich weiter unten. Auch die Möglichkeit zum Rippen von Musik-CDs in ausgewählte Formate sowie eine Brennfunktion sind vor­han­den. Sowohl Funktionsumfang als auch Benutzeroberfläche lassen sich darüber hinaus noch durch Plug-ins und Skins den eigenen Ansprüchen anpassen.Nutzer, die lediglich an den Kernfunktionen wie Audiowiedergabe und Playlist-Verwaltung interessiert sind, können alternativ auch auf die abgespeckte Lite-Version von Winamp (5.666) zurückgreifen. Als alternative Programme mit vergleichbarer Funktionalität stehen viele verschiedene Wettbewerber bereit, wie beispielsweise MediaMonkey oder AIMP AAC, AIFF, AMF, APL, ASF, AU, AVI, CDA, FAR, FLAC, IT, ITZ, KAR, MDZ, MIDI, MIZ, MOD, MPG, MPEG, (ES, MP3, MP4, PS, PVA, TS), MP1, MP2, MP3, MP4, MTM, M2V, M3U, M4A, NSA, NST, NSV, OGG, OKT, PLS, PTM, RMI, SND, STM, STZ, S3Z, ULT, VLB, VOC, WAV, WMA, WMV, XM, XMZ, 669.