Winamp veröffentlicht "finale" Vorab-Version: Freigabe für alle erwartet

Erst vor wenigen Wochen hatte es ein wichtiges Lebenszeichen von dem Media-Player Winamp gegeben: Das Entwickler-Team hatte nach vier Jahren Arbeit an einer neuen Version einen ersten Release-Kandidaten veröffentlicht. Jetzt folgt ein Update.

Version 5.9.1 mit Bugfixes angekündigt

Winamp - Release-Kandidat des Media-Players

Die neue Version nennt sich auch gleich recht verheißungsvoll "Winamp 5.9 Final". Wir haben diese neue Version bereits für euch im WinFuture-Downloadbereich zur Verfügung gestellt Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zu dem ersten Release-Kandidaten sind Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen, die man anhand des Feedbacks der freiwilligen Beta-Tester vorgenommen hat.Angekündigt wurde zudem, dass weitere bekannte Probleme in der Version 5.9.1 behoben werden sollen. Wann diese Aktualisierung eingeplant ist, wurde aber noch nicht bekannt. Winamp 5.9 ist damit nun nahe an der Freigabe als fertige neue Version. Das Programm hat dazu die volle Unterstützung von Windows 11 erhalten und bietet die Wiedergabe von https://-Streams an.Winamp sollte man daher inzwischen auch wieder auf dem Schirm haben, denn seit der offiziellen Einstellung des Projekts im Jahr 2013 und der Wiederaufnahme der Entwicklung 2018 hat sich viel getan. "Dies ist der Höhepunkt von 4 Jahren Arbeit seit der Veröffentlichung von 5.8. Zwei Entwicklerteams und eine pandemiebedingte Pause dazwischen", heißt es in den Veröffentlichungshinweisen für Winamp 5.9 Final. Das Team hatte dabei viel Zeit in die nötigen Anpassungen gesteckt. So wurde das gesamte Projekt Visual Studio 2008 auf Visual Studio 2019 portiert.Die damit erforderlichen Änderung für Plug-ins hatten allerdings lange Zeit für erhebliche Probleme gesorgt. Das umgeht der Media-Player jetzt aber, indem das Winamp-Installationsprogramm zunächst überprüft, ob die erforderlichen Visual Studio 2019-Dateien vorhanden sind. Falls nötig, wird man angewiesen, diese erst einmal zu installieren.Wer Winamp ausprobieren möchte, kann den Release-Kandidaten herunterladen. Über weitere Probleme wird im Winamp-Forum informiert . Dort gibt es auch Details zu allen Änderungen und weiterführende Tipps.