Microsoft stellt sein "Olympia Corp."-Projekt mit kurzem Vorlauf ein

Microsoft wird sein Projekt "Olympia Corp." bereits in einigen Wochen einstellen. Dabei handelte es sich um ein Testfeld für Neuerungen an den Enterprise-Produkten aus der Windows-Sparte. Über die Gründe ist bisher wenig zu erfahren.

Fünf Jahre aktiv

Von offizieller Seite gab es bisher schlicht keine weitergehenden Stellungnahmen zu dem Thema - auch nicht auf Nachfrage von verschiedenen Redaktionen in den USA. Dass die Schließung des Projekts überhaupt öffentlich bekannt wurde, ist im Wesentlichen Chris Gahlsdorf, der den Status eines Windows Insider Most Valuable Professional (MVP) inne hat, zu verdanken. Dieser stellte eine entsprechende Informations-Mail Microsofts an die Mitglieder des Programms laut eines ZDNet-Berichts zur Verfügung."Wir senden Ihnen diese E-Mail, um Sie darüber zu informieren, dass wir das Olympia-Programm in einem Monat formell beenden werden. Wir werden die Zuweisung von Olympia-Lizenzen aufheben und den Olympia-Feedback-Pfad löschen", hieß es darin. Die Adressaten wurden darüber hinaus aufgefordert, die eigenen Daten bis zum 12. September zu sichern. Denn wenn die Olympia-Lizenzen dann auslaufen, kann es passieren, dass diese dann nicht mehr zugänglich sind.Microsoft hatte das Olympia-Programm im Jahr 2017 gestartet, seit 2018 trug es die Bezeichnung "Olympia Corp.". Das Ziel bestand darin, mehr Tester für das Insider-Programm der Business-Produkte aus der Windows-Entwicklungsabteilung zu finden. Die Motivation, dafür Zeit aufzuwenden, ist bei Nutzern im geschäftlichen Umfeld normalerweise geringer als bei den privaten Enthusiasten, da hier Arbeitszeit und damit auch finanzielle Ressourcen eines Unternehmens eingesetzt werden müssen.Wie viele Teilnehmer das Programm konkret hatte, wurde von Microsoft nie bekannt gegeben. Daher lässt sich schwer einschätzen, ob es nun aufgrund mangelnden Interesses eingestellt wird, oder weil man in Redmond inzwischen bessere Methoden gefunden hat, um an Feedback durch die Enterprise-User zu kommen.