ASRock Arc A380: Erste neue Intel-Grafikkarte startet in Deutschland

Es hat Jahre gedauert, doch jetzt ist es so weit. Die ersten neuen Intel-Grafikkarten für Desktop-PCs kommen auch in Deutschland auf den Markt. Den Anfang macht eine Einsteiger-GPU von ASRock auf Basis der Intel Arc A380.

ASRock

Wie die Kollegen von HardwareLuxx bemerkten, ist die ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC seit Kurzem bei Diensten wie dem WinFuture Preisvergleich gelistet. Über das Wochenende war die Karte bei einem bekannten deutschen Händler zu einem Preis von 189 Euro UVP gelistet, was ungefähr dem zum Start im ersten Vertriebsmarkt in China aufgerufenen Preis entspricht.Mittlerweile ist das Listing zwar wieder verschwunden, es gibt jedoch eine Vielzahl anderer Händler, die die neue Einsteiger-Grafikkarte von Intel in der Board-Partner-Variante von ASRock im Zulauf haben. Die Grafikkarte ist in der Version von ASRock eine kompakte Dual-Slot-Variante, kann also vor allem in sehr kompakten Systemen verwendet werden. Diesen Anspruch macht der taiwanische Hersteller auch schon mit der Kennzeichnung ITX im Namen deutlich.Die Kühlung erfolgt hier mittels eines einzelnen, relativ großen Lüfters, der nur bei Bedarf anläuft. Die Energieversorgung übernimmt ein einzelner 8-Pin-PCIe-Anschluss, wobei ASRock mindestens 500 Watt Netzteilleistung empfiehlt. Der Grafikchip von Intel arbeitet hier mit 2250 Megahertz und es gibt, wie der Name schon sagt, sechs Gigabyte GDDR6-Grafikspeicher, der über ein 96-Bit-Interface angebunden ist.Die ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC besitzt drei DisplayPort-2.0- und einen HDMI-2.0b-Anschluss. Im Hinblick auf Performance haben erste Tests bereits gezeigt, dass die Intel Arc A380 in den meisten Fällen eine gerade so für 1080p-Gaming ausreichende Leistung bietet, wobei noch diverse Fehler in Firmware und Treibern ausgebessert werden müssen. Die anderen, stärkeren neuen Intel-Grafikkarten sind im deutschen Handel bisher noch nicht anzutreffen.