Intel startet Grafik-Treiber-Update mit Support für Alder Lake-CPUs

Intel hat jetzt eine neue Version seines Grafiktreibers für Windows 10 und 11 veröffentlicht. Die neue Versionsnummer lautet 30.0.101.1191. Das Update bringt nicht nur eine Reihe an Ver­bes­se­run­gen, sondern auch Support für die neuen Alder Lake-CPUs.

Intel hat ein weiteres Update des Grafiktreibers für alle derzeit noch unterstützten Windows 10-Versionen herausgegeben. Das Update steht für alle aktuell voll unterstützen Windows 10-Versionen, also ab 20H2 und neuer, zur Verfügung und kann ab sofort bezogen werden. Das Besondere an der neuen Version: Sie bitte nun erstmals vollen Support für die neuen Intel Alder Lake-Prozessoren und steht nur für Geräte mit Alder Lake zur Verfügung. Unterstützt werden also nun neu auch Intel Core Prozessoren der zwölften Generation, bisher nur von der sechsten bis zur elften Generation. Microsoft liefert die Updates wie immer über die Windows-Update-Funktion mit aus. Falls ihr nicht warten wollt, könnt ihr manuell installieren. Die allgemeine Intel Treiberaktualisierungs-Software bieten wir zum Download an (mehr dazu am Ende des Beitrags).Es gibt aber auch noch einige bekannte Probleme, wie intermittierende Abstürze oder Hänger, die in Verbindung unter anderem mit CrossFire, FIFA 21, Forza Horizon 4, Watch Dogs: Legion beobachtet wurden. Diese und ähnliche Probleme bestehen auch bei Call of Duty: Black Ops Cold War, Horizon Zero Dawn und Far Cry 6. Zudem gibt es diverse Grafikanomalien in einer langen Liste von Spielen - mehr dazu findet man bei den Hinweisen zum Release von Intel Der Treiber setzt mindestens Windows 10 Version 20h2 aka November Update voraus, sowie Intel Core Prozessoren der zwölften Generation. Ältere CPU-Geneartionen haben das Update bereits im Dezember bekommen. Die Versionsnummer für die entsprechenden Hardware-Konfigurationen lautet 30.0.101.1191. Die Version findet ihr ebenfalls im WinFuture-Downlaodbereich.Intel bietet die Treiber über die im Windows Store erhältliche App " Intel Grafik-Kontrollraum " und auf der Intel-Webseite zum Download an . Ihr bekommt sowohl den Treiber als auch den Intel Treiber- und Support-Assistenten bei uns im Downloadbereich: