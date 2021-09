Neues Intel Grafiktreiber-Update verbessert Windows 11-Support

Intel hatte bereits vor Kurzem seinen Grafiktreiber auf das kommende neue Windows 11 vorbereitet. Jetzt folgt ein Bugfix-Update, welches auch sicherheitsrelevante Änderungen mitbringt. Die neue Versionsnummer lautet 30.0.100.9864.

Das ist alles neu

Highlights:

Windows Subsystem für Linux (WSL) GPU-Unterstützung für Microsoft Windows 10 64-bit Mai 2020 Update (2004) und höher auf Intel CoreTM Prozessoren der 8. Generation

Unterstützung für H264- und HEVC-DX12-Videokodierung unter Microsoft Windows 11 für Intel CoreTM-Prozessoren der 11. Generation

Bekannte Probleme

Intel-Grafik Download - DCH Treiber für Windows 10

Intel Treiberaktualisierungs-Software - Treiber-Updates finden

Microsoft hat das große Windows 11-Update noch nicht freigegeben, dafür sind aber erste Drittanbieter schon dabei, Fehler im Zusammenspiel mit der neuen Version zu bereinigen. Das berichtet unter anderem das Online-Magazin Deskmodder . Demnach steht eine Softwareaktualisierung für den Intel Grafiktreiber bereit, welches unter anderem Abstürze vermeiden hilft und andere Fehler behebt.Es gibt aber auch einige Neuerungen - darunter fällt zum Beispiel der Support für diverse Spiele. Die neue Versionsnummer des Intel Grafiktreibers lautet 30.0.100.9864. Intel bietet die Treiber über die im Windows Store erhältliche App "Intel Grafik-Kontrollraum" und auf der Intel-Webseite zum Download an . Dort findet man auch die Release-Notes als PDF . Alternativ haben wir die Treiberupdates bereits im WinFuture-Downladcenter . Der Link zum Treiberupdate ist am Ende des Beitrags noch einmal mit angefügt. Das Update enthält auch nicht weiter im Detail genannte sicherheitsrelevante Änderungen und wird daher allen Nutzern empfohlen.Es gibt aber auch noch einige bekannte Probleme, wie geringfügige Grafikanomalien in Assassin's Creed Odyssey oder im Microsoft Flight Simulator. Außerdem nennt Intel weiterhin einen möglichen Crash Ark: Survival Evolved sowie in Resident Evil Village bei bestimmten Systemkonfigurationen. Der Treiber setzt mindestens Windows 10 Version 1809 voraus, sowie Intel Core Prozessoren der sechsten Generation oder neuer. Unterstützt werden auch die Intel Xeon sowie Celeron und Pentium Prozessoren mit Intel HD Graphics.