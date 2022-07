Windows 11: Startmenü-Probleme und Bootschleife nach Patch-Day

Nach dem jüngsten Patch-Day gibt es bereits jetzt eine gute Übersicht über Probleme, die das Windows 11-Update mit sich bringt. Dieses Mal sind sie teilweise so schwerwiegend, dass Betroffene ihre PCs nicht mehr nutzen können, da sie in einer Bootschleife feststecken.

Microsoft hat vor kurzem das Windows 11 Update KB5015814 veröffentlicht, das neben Sicherheitskorrekturen und der neuen Funktion "Search Highlights" auch noch Verbesserungen für PowerShell-Nutzer enthält.Doch wie sich nach ein paar Tagen herausstellt, ist dieses Update alles andere als fehlerfrei - es gibt viele Berichte über massive Probleme, die nach der Installation auftreten. Wie das Online-Magazin Beta News meldet, gibt es eine Vielzahl verschiedener Fehlerbeschreibungen, die nun gehäuft auftauchen. Dazu gehört ein Bug, durch den das Startmenü nicht richtig geschlossen werden kann, da es durch eine App unterbrochen wird.Es gibt Spekulationen, dass einige Probleme in Zusammenhang mit Malwarebytes steht. Nutzer der Sicherheitslösung tauschen sich über die Probleme nach dem Update bei Reddit aus. Andere berichten davon, dass ihr System nach der Installation von KB5015814 nicht mehr richtig hochfährt und stattdessen in eine Bootschleife gerät.Wieder andere Nutzer haben schon ein Problem bei der Installation des Updates. Der Fehlercode 0x8000ffff kommt und zeigt an, dass die Aktualisierung nicht installiert werden kann.Microsoft untersucht die Fehlerberichte bereits. Betroffene sollten ihre Erfahrungen bei Problemen über das Feedback Hub teilen. In der Knowledge Base gibt es bislang noch keine Eintragung zu einem der neu aufgetauchten Probleme. Wer das Update noch nicht installiert hat und nun lieber Vorsicht walten lassen will, sollte die Knowledge Base im Auge behalten, ob dort weitere Details zu den Fehlern veröffentlicht werden. Falls es sich nicht um Einzelfälle handelt, sollte es schnell eine Lösung geben.