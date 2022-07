Beim Tanken einfacher bezahlen: Apple Car Play bald in vielen Modellen

Apple Car Play ist in hunderten Modellen verfügbar, damit bringen Updates automatisch für sehr viele Autofahrer Änderungen mit. Jetzt deutet sich an, dass Apple das Bezahlen von Kraftstoff deutlich vereinfachen will. Das soll in Zukunft einfach aus dem Auto geschehen.

Apple Car Play bekommt eine Bezahlfunktion spendiert

Simpel gelöst

Nach dem Volltanken des Fahrzeugs geht es an die Bezahlung. Die Entwickler von Apple arbeiten daran, diesen Prozess mithilfe des Bordsystems Car Play für viele Autofahrer deutlich zu vereinfachen. Während der Worldwide Developers Conference hatte man laut Digitaltrends weitgehend unbemerkt ein Feature angekündigt, das es den Fahrern ermöglicht, über das Armaturenbrett des Fahrzeugs den Treibstoff zu bezahlen.Wie die Nachrichtenagentur Reuters erfahren haben will, visiert man in der Entwicklungsabteilung aktuell an, eine entsprechende Funktion bis Herbst in Car Play integriert zu haben. Damit könnten mit dem iOS 16-Update , das für den Herbst erwartet wird, Hunderte von CarPlay-kompatiblen Fahrzeugmodellen in den Genuss der neuen Bezahlmöglichkeiten kommen.Aktuell soll die Funktion dabei recht einfach gelöst sein: Nutzer können einen Tankstellen-Anbieter wählen und eine entsprechende Bezahlmethode hinterlegen. Aktuell ist noch nicht abschließend geklärt, ob dafür der Download einer separaten App nötig sein wird. Einmal vorbereitet, kann dann die nächste passende Zapfsäule angesteuert und das Tanken im Auto bezahlt werden.In den USA soll der Tankstellenbetreiber Sinclair bereits großes Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert haben, so Reuters weiter. Hier sei man bereits dabei, auf der eigenen Seite die entsprechenden Vorbereitungen in der Software zu treffen, um Apples Feature sofort unterstützen zu können. Man darf gespannt sein, welche Konzerne hier in den kommenden Monaten aufspringen.