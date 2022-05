BMW: Einige Modelle kommen ohne Android Auto und Apple CarPlay

Der Auto-Hersteller BMW bringt aktuell einige Fahrzeuge ohne Support für Android Auto oder Apple CarPlay auf den Markt. Lieferschwierigkeiten sorgen dafür, dass die in den Autos verbauten Chips die Plattformen nicht unterstützen. Betroffenen Kunden wird ein Upgrade versprochen.

Zahlreiche Käufer in Europa betroffen

BMW kämpft nicht zum ersten Mal mit Lieferschwierigkeiten

Reddit/RegionRat91

Da die ursprünglich für einige BMW-Modelle vorgesehenen Chips momentan nicht geliefert werden können, hat der Hersteller seine Lieferkette umgestellt und greift nun auf andere Prozessoren zurück. Der verbaute Chip bringt allerdings noch keinen vollständigen Support für Android Auto sowie Apple CarPlay mit sich. Die Fahrzeuge sollen zunächst ohne die Software ausgeliefert werden. Spätestens Ende Juni erhalten die Käufer die Möglichkeit, ein OTA-Update durchzuführen. Die Aktualisierung liefert dann alle fehlenden Funktionen nach.Obwohl BMW keine Liste mit allen betroffenen Modellen veröffentlicht hat, gibt der Hersteller an, dass Fahrzeuge mit der Bezeichnung "6P1" im Produktions-Code keine Unterstützung für Android Auto oder Apple CarPlay mit sich bringen. Es ist unklar, welche Regionen von dem Problem betroffen sind. Automotive News Europa schreibt, dass es sich um für die USA sowie für Großbritannien, Italien, Spanien und Frankreich bestimmte Fahrzeuge handelt. Ob deutsche Käufer betroffen sind, bleibt offen.Wie The Verge anmerkt, müssen BMW-Kunden nicht zum ersten Mal auf bestimmte Features verzichten. Im vergangenen Herbst hat der Konzern einige Fahrzeuge ohne Touchscreen und Backup-Assistenten ausgeliefert. Stattdessen wurde den Käufern ein Rabatt in Höhe von 500 Dollar gewährt. Dieses Mal ist hingegen keine Entschädigung geplant.