Mit dem kostenlosen WinMerge Download vergleichen Sie den Inhalt von Dateien und Verzeichnissen und führen diese auf Wunsch sogar zusammen.Damit eignet sich die quelloffene Software beispielsweise dazu, die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen eines Dokuments zu bestimmen oder Veränderungen an Dateien zu erkennen. Hier bieten wir die aktuelle Version 2.16.34 von WinMerge an.WinMerge wird in separaten Versionen für 32-Bit-Betriebssysteme (Windows XP SP 3 oder neuer) sowie für 64-Bit-Be­triebs­sys­te­me (ab Windows 7) angeboten. Auf der offiziellen Website des Projekts stehen noch weitere Downloads bereit, unter anderem ein Installationsprogramm für ARM64-CPUs, die Binärdateien sowie der Quellcode.Mithilfe von WinMerge lassen sich zwei (auf Wunsch sogar bis zu drei) Dateien miteinander vergleichen. Nach dem Öffnen sucht die Software automatisch nach Unterschieden und zeigt diese dann farblich hervorgehoben an. Da die geöffneten Dateien dabei nebeneinander dargestellt werden, ist so einmöglich.Bei den Dateiformaten ist das Tool nicht wählerisch und es zeigt sowohl von Windows als auch von Unix und Mac stammende Textdateien an. Außerdem unterstützt es Unicode. Der Vergleich von Binärdateien ist ebenfalls möglich. Über einen integrierten Editor mit Syntax-Hervorhebung lassen sich kleinere Korrekturen direkt vornehmen, ohne dafür ein zusätzliches Programm öffnen zu müssen.WinMerge kann auch Tabellen vergleichen, wenn diese im CSV- oder TSV-Format vorliegen, sowie Unterschiede in Bilddateien erkennen und optisch hervorheben. Dabei ist es sogar möglich, Bilder überlagert anzuzeigen.WinMerge eignet sich außerdem für denund kann so etwa fehlende oder veränderte Dateien erkennen. Auf regulären Ausdrücken basierende Dateifilter helfen dabei, bestimmte Objekte mit in den Vergleich einzubeziehen oder von diesem auszuschließen.Über das Änderungsdatum und die Dateigröße ist ein schneller Abgleich möglich, zudem lassen sich Ordner durch das Kopieren und Löschen von Dateien direkt innerhalb der Software syn­chro­ni­sie­ren.Mithilfe von Plug-ins kann der Funk­tions­um­fang von WinMerge noch zusätzlich erweitert werden. Außerdem lässt sich das Tool bereits während der Installation in das Kontextmenü von Windows integrieren.