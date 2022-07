Russen suchen massiv Microsoft-Raubkopien - die helfen nicht immer

Auch Microsoft hat seine Geschäfte in Russland gestoppt und die Folgen sehen im Grunde so aus, wie man es erwarten konnte: Die Suchanfragen nach Möglichkeiten zur illegalen Nutzung von Windows und Co. explodieren - und manchmal wird auch auf Linux umgestellt.

Laut eines Berichtes der russischen Zeitung Kommersant sind die Suchanfragen nach illegal kopierter Microsoft-Software in Russland um bis zu 250 Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen am 4. März den Verkauf neuer Produktlizenzen eingestellt hatte. Im Juni gab es bisher sogar einen 650-prozentigen Anstieg der Suchanfragen nach Excel-Downloads, was zeigt, dass insbesondere im Business-Bereich ein hoher Bedarf besteht und eine Umstellung auf Alternativen nicht so einfach möglich ist.Da wo es geht oder eben gehen muss wählt man den Weg einer zügigen Umstellung auf Linux. Das betrifft vor allem verschiedene Behörden. Auch die Entwickler eigener russischer Betriebssysteme, die auf Linux basieren, verzeichnen eine steigende Nachfrage, berichtete Kommersant.Allerdings schaffen es nicht alle Branchen, einfach auf andere Software umzustellen. Und das betrifft nicht nur die Arbeitsplatz-Rechner. In der Industrie ist Software in die Maschinen eingebettet, bei denen die Anbieter ihren Kunden in der Regel keinen Zugang zum Code gewähren, erklärte Sergey Dunaev, IT-Chef des Stahlkonzerns Severstal, gegenüber dem Nachrichtendienst Bloomberg. "Alle Industriezweige stehen vor den gleichen Problemen", sagte Dunaev. "Viele Prozesse in modernen Betrieben werden durch Software gesteuert." Alternativen gibt es hier kaum und mit der Zeit werden mit großer Wahrscheinlichkeit immer mehr Systeme ausfallen oder können nicht mehr an neue Prozesse angepasst werden.Zwar gibt es teilweise russische Eigenproduktionen, die als Alternative genutzt werden könnten. Diese sind aber oft nicht annähernd auf einem vergleichbaren Stand der Entwicklung. "Im Moment besteht der Ansatz darin, sich auf Piraterie und veraltete Kopien zu verlassen, was aber eine Sackgasse und nicht nachhaltig ist", kommentierte Elena Semenovskaya, Analystin des Marktforschungsunternehmens IDC.