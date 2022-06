Umfassendes Crossplay zwischen Steam & Epic Games Store kommt

Der Epic Games Store hat viele mit Gratis-Spielen gelockt, doch kann man diese nicht im Crossplay mit Freuden nutzen, die auf anderen Plattformen spielen - bis jetzt. In einem ersten Schritt werden Epic Games und Steam verknüpft, bald folgen weitere Plattformen.

Epic Games und Steam sind jetzt plattformübergreifend nutzbar

Alle Freunde an einem Ort. Steam- und Epic Games Store-Freunde werden in einem Overlay zusammengeführt, sodass die Spieler alle Freunde in einer einzigen Liste sehen können.

Integrierte Spieleinladungen. Im Spiel können Spieler nach Freunden auf Steam und im Epic Games Store suchen und diese einladen, was das Verbinden und gemeinsame Spielen vereinfacht.

Konto-Verknüpfung. Onboarding ohne E-Mails oder Passwortabfragen. Mit nur wenigen Klicks können Steam-Spieler in ein Spiel einsteigen, während unter der Haube ein Epic Games-Konto für ihr Steam-Konto erstellt wird.

Update-freie Verbesserungen. Wenn Spiele installiert werden, werden die Crossplay-Funktionen über ein sich selbst aktualisierendes In-Game-Overlay verteilt. Die Spieler kommen in den Genuss neuer Funktionen und Verbesserungen, ohne dass sie selbst etwas aktualisieren müssen.

Bald auch für Mobile und Konsole

Mit Freunden spielen, über alle Plattformen hinweg: War das viele Jahr oft ein frommer Wunschtraum, sieht die Welt des Crossplay in den letzten Jahren und Monaten durchaus etwas rosiger aus. Jetzt sorgt Epic Games für eine Meldung mit Schlagkraft: Man stellt ab sofort kostenlos neue Crossplay-Tools für Spieleschmieden bereit. Damit soll es Entwicklern leicht gemacht werden, Spiele und Spieler über verschiedene Stores und Plattformen hinweg zusammenzubringen.In einem ersten Schritt kündigte man an, dass diese Werkzeuge für PC bereitstehen und bereits zwischen Steam und Epic Games implementiert wurden. Crossplay für PC beinhaltet demnach zum Start folgende Funktionen:Zu guter Letzt verkündet Epic Games ambitionierte Zukunftspläne. Demnach sei man aktuell dabei, weitere PC-Stores nativ zu unterstützen, ebenfalls in Planung ist ein Support für MacOS und Linux. Ist hier die Umsetzung erfolgt, will man sich "später" auch der Entwicklung von Crossplay auf Konsolen und mobilen Plattformen widmen. Man darf sehr gespannt sein, wie die Werkzeuge von Entwicklern angenommen werden, der erste Schritt ist aber schon einmal sehr vielversprechend.