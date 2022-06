Epic: Spiele lassen sich bewerten - jedoch nur von manchen Nutzern

Während Nutzer großer Spiele-Plattformen wie Steam schon seit Jahren die Option haben, gekaufte Titel zu bewerten, hat Epic Games zunächst auf ein solches Feature verzichtet. Der Publisher hat die Funktion jetzt in seinen Store integriert und für zufällig ausgewählte Spieler aktiviert.

Spieler können Umfragen ausfüllen

Wie Epic Games in einem Blog-Eintrag schreibt, können manche Spieler, die einen Titel mindestens zwei Stunden lang gespielt haben, das jeweilige Game bewerten. Den Nutzern wird am Ende ihrer Session ein Hinweis angezeigt, dass Feedback zu dem Spiel abgegeben werden kann. Hierbei kommt ein klassisches System mit fünf Sternen zum Einsatz. Momentan ist noch unklar, ob die anscheinend zufällig ausgesuchten Spieler nach weiteren Kriterien gefiltert werden. Das System wurde vor kurzem veröffentlicht und wird nun aktiv verwendet.Neben der Sterne-Bewertung haben allerdings auch die zufällig gewählten Nutzer keine Möglichkeit, eine Freitext-Antwort zum gespielten Titel einzureichen. Anderen Spielern wird lediglich der Durchschnitts-Wert aus allen anderen Bewertungen angezeigt. Mit dem Ansatz möchte Epic Games vor allem neue Spiele vor Review-Bombing und unsachlichen Kommentaren schützen. Beim Review-Bombing können sich Nutzer auf einer anderen Plattform einigen, ein Produkt schlecht zu bewerten und unbegründetes negatives Feedback zu hinterlassen.Unabhängig von den Bewertungen erhalten Epic-Nutzer zukünftig die Option, an Umfragen teilzunehmen. Die Fragen werden ebenfalls zufällig eingeblendet und beziehen sich auf die letzte Session. Neben einfachen Ja-Nein-Fragen können die Gamer auch aus mehreren Antworten auswählen. So wird möglicherweise gefragt, wie schwierig das Kampfsystem des jeweiligen Titels ist oder welches Wort die Grafikeffekte des Spiels am besten beschreibt.Sobald genug Spieler auf die Umfragen reagiert haben, werden aus dem Antworten Tags für die dazugehörige Produkt-Seite erstellt. Hierbei kann es sich um Auszeichnung für die besten Effekte, die tiefgründigste Story oder eine Empfehlung für jüngeres Publikum handeln.