BioShock - Epic verschenkt derzeit alle drei Teile des Kultspiels

Der Epic Games Store verschenkt regelmäßig interessante Spiele. Dabei gibt es zwar immer wieder echte Highlights, die meisten Games sind aber eher zur Kategorie "Nett, aber nichts Zwingendes" zuzuordnen. Doch aktuell gibt es einen Hit, der in keiner Sammlung fehlen darf.

BioShock: The Collection darf in keiner Sammlung fehlen

Hoch hinaus nach Columbia

2K Games

Die Rede ist natürlich von BioShock: The Collection , dem Bundle der drei bisherigen Spiele aus dem gleichnamigen Universum. Konkret handelt es sich erstens um BioShock Remastered, dem Update von 2016 des vor 15 Jahren erschienenen Erstlings der Reihe.Der geistige Nachfolger der System Shock-Spiele führt in die Unterwasserwelt Rapture, einer Kolonie der Reichen und Schönen. Doch dort ist etwas ganz grob schief gelaufen. Für all jene, die BioShock noch nicht gespielt haben, wollen wir an dieser Stelle nicht allzu viel verraten, denn die übernatürlichen Ereignisse dieser alternativen Geschichte haben bis heute nichts an Faszination und auch philosophischer Tiefe verloren.Bei BioShock 2 handelt es sich auch um eine Remastered-Fassung, also eine an so mancher Ecke verbesserte Version. Auch hier wollen wir spärlich mit Informationen umgehen. Nur so viel: Wir kehren nach Rapture zurück, und zwar acht Jahre nach den Ereignissen des Debüts.Der dritte Teil indes verlässt die Unterwasserwelt, es geht in die entgegengesetzte Richtung, nämlich eine fliegende Stadt namens Columbia. Auch hier stehen philosophische Fragen im Vordergrund, konkret geht es um religiösen Fanatismus und eine Auseinandersetzung mit der US-amerikanischen Gesellschaft.Kurzum: Alle drei Titel kann man als Pflichtspiele bezeichnen und man sollte nicht eine Sekunde zögern, um sich BioShock: The Collection bei Epic zu holen. Dabei kann man sich auch ordentlich etwas sparen, denn an sich kosten die drei Games im Bundle 60 Euro.