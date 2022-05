Vodafone GigaMobil: Neue Mobilfunk-Tarife mit mehr Datenvolumen

Der Netzbetreiber Vodafone kündigt für den 1. Juni den Startschuss neuer Mobilfunk-Tarife unter dem Namen GigaMobil an. Im Vergleich zu aktuellen Tarifen soll das Datenvolumen um bis zu 25 Prozent angehoben werden. Die Preise sollen sich dabei allerdings nicht erhöhen.

Maximal 25 GB Datenvolumen oder Unlimited-Option für Normaltarife

Aktuell mit bis zu 30 Prozent Rabatt!

Laut Vodafone nutzen Kunden immer mehr datenintensive Dienste mit ihren Smartphones, zum Beispiel das Streaming von hochauflösenden Videos und Musik. Im eigenen Netz wurden im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden Gigabyte an Daten transportiert, ein Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. "Der Datenhunger deutscher Mobilfunk-Nutzer ist unersättlich", gibt Pressesprecher Thorsten Hoepken zu verstehen. Dahingehend wird Vodafone sein Tarif-Portfolio am 1. Juni 2022 überarbeiten und die GigaMobil- sowie GigaMobil Young-Optionen einführen.Im kommenden Monat starten demnach die Tarife Vodafone GigaMobil XS (5 GB), S (12 GB) und M (25 GB) als volumenbasierte Optionen, während GigaMobil XL auf ein unbegrenztes Volumen zurückgreifen kann. Die Preise liegen, wie auch bei aktuellen Red-Tarifen, zwischen 29,99 Euro und 79,99 Euro pro Monat. Kunden im Alter von unter 28 Jahren erhalten zudem die GigaMobil Young-Tarife S (10 GB), M (30 GB), L (50 GB) und XL (Unlimited) zu rabattierten Preisen zwischen 24,99 Euro und 69,99 Euro pro Monat. Gefunkt wird über das 5G- und 4G LTE Max-Netz mit bis zu 500 MBit/s.Der einst beliebte Vodafone Red L mit 40 GB Datenvolumen für monatlich 59,99 Euro wird ab Juni aus dem Portfolio entfernt. Aktuell wird dieser noch bis Ende Mai, zusammen mit allen anderen Red-Tarifen, mit einem Rabatt in Höhe von 20 Prozent angeboten. Der Preis sinkt somit auf 47,99 Euro pro Monat. Alle Tarife des derzeitigen Red- und kommenden GigaMobil-Portfolios enthalten zudem das GigaDepot, um unverbrauchtes Datenvolumen in den nächsten Monat zu übernehmen, und eine Allnet-Flat für Telefonie sowie SMS in alle deutschen Netze.Zur Zukunft des Vodafone Pass äußerte sich der Netzbetreiber bisher nicht. Die Vermarktung der Pakete, in denen die Nutzung diverser Dienste nicht auf das begrenzte Datenvolumen angerechnet wird, wurde von der Bundesnetzagentur untersagt . Bis zum 1. Juli 2022 könnte Vodafone diese jedoch weiterhin bewerben.