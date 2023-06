Deutsche Bahn: So soll eine KI für deutlich mehr Pünktlichkeit sorgen

Künstliche Intelligenzen beschäftigen sich mit vielen Themen, die Menschen vor große Herausforderungen stellen und oftmals können KIs diese auch entscheidend voranbringen. Nun soll mit KI-Hilfe das vermeintlich Unmögliche gelingen, nämlich der Bahn zu Pünktlichkeit zu verhelfen.

Deutsche Bahn erklärt, wie man per KI pünktlicher werden will

S-Bahnen machen den Anfang

Zusammenfassung KI unterstützt Bahnbetrieb bei Pünktlichkeit.

KI bereits in einigen Regionen im Einsatz: 58.000 Minuten gespart.

Einsatz bei S-Bahnen, bald auch Mischverkehr.

Vermeidung von Engpässen, Geschwindigkeitsreduktion, Warten.

Ergebnis: Mehr Pünktlichkeit durch bessere Nutzung.

KIs sind heutzutage oftmals Spielereien bzw. Alltagshelfer, doch immer wieder werden sie auch auf große Herausforderungen angesetzt. Und auch, wenn sich hier natürlich jede Menge Witzchen regelrecht aufdrängen, so sind Verspätungen bei der Deutschen Bahn (DB) ein großes und komplexes Problem, bei dem künstliche Intelligenzen helfen können und auch werden.Die Bahn schreibt in einer Mitteilung, dass man den KI-Einsatz für die Disposition von Zügen ausweiten wird: "Mithilfe eines selbst entwickelten Tools soll der Bahnbetrieb in ganz Deutschland pünktlicher werden." Demnach wird die Software Disponenten unterstützen, "den Verkehr effizient zu steuern und Verspätungen zu vermeiden".Die Bahn schreibt weiter, dass das Tool bereits in einigen Regionen im Einsatz sei und sich auch bewährt habe. In Stuttgart, im Rhein-Main-Verbund sowie in München konnten damit im Vorjahr insgesamt 58.000 Verspätungsminuten vermieden werden. Demnächst soll der Einsatz auf die Berliner S-Bahn ausgeweitet werden, nächstes Jahr ist dann Hamburg an der Reihe.Bisher kommen nur S-Bahnen zum Zug (in jeder Hinsicht), erste Tests mit dem sogenannten Mischverkehr laufen damit jedoch bereits. Das bedeutet also das Handling von Güter-, Nah- und Fernverkehrszügen. Das ist zunächst auf der Strecke zwischen Elmshorn und Sylt der Fall, danach soll die Verbindung Mannheim/Basel folgen.Die DB erklärt auch, wie die KI arbeitet, und zwar in Form eines "digitalen Zwillings" des jeweiligen Netzes: "Mit diesem digitalen Abbild kann das System den Bahnbetrieb in circa 100-facher Echtzeit simulieren und verschiedene Varianten der Verkehrslage durchspielen. Die Disponenten erhalten dann Maßnahmenvorschläge für einen optimierten Betriebsablauf und können so frühzeitig eingreifen, bevor ein Engpass eintritt. Dadurch müssen Züge seltener ihre Geschwindigkeit reduzieren oder warten, wenn ein anderer Zug einen Streckenabschnitt blockiert. Im Ergebnis sorgt die KI für mehr Pünktlichkeit und schafft durch eine bessere Nutzung der vorhandenen Infrastruktur auch mehr Kapazität auf der Schiene."