Wer Platin will, darf diesen Playstation-Titel 10 Jahre nicht spielen

Erfolge in Spielen versuchen sehr gerne, den Drang zum Sammeln und Fertigstellen anzusprechen. Ein viel gelobtes Indie-Game macht sich aus diesem Prinzip jetzt einen Spaß. Wer auf der Playstation die Platin-Trophäe erhalten will, darf 10 Jahre nicht spielen.

Ein Erfolg, der Fans des Spiels wohl nicht so leicht fallen wird

Da muss man sich gedulden oder zu helfen wissen

Erfolge sind gerne mal anstrengend, kurios, oder erfordern einiges an Ausdauer. Auf der Playstation ist für Erfolgsjäger die Platin-Trophäe das höchste der Gefühle, markiert dieses doch einen 100-prozentigen Abschluss aller Herausforderungen, die sich Spieleentwickler so ausgedacht haben. Das Spiel The Stanley Parable: Ultra Deluxe , eine Neuauflage eines viel gelobten und preisgekrönten First-Person-Erkundungsspiels von 2013, stellt alle zwanghaften Fertigsteller hier vor eine Aufgabe, die nichts erfordert außer Geduld - davon aber reichlich.Ein Blick auf die Erfolge des Spiels zeigt, dass die Entwickler hier eindeutig mit dem Prinzip Humor an die Sache herangehen. So verlangt ein Erfolg "für die gesamte Dauer eines Dienstags", das Spiel zu spielen. Ebenfalls mit einer Trophäe bedacht: "Klicken Sie fünfmal auf Tür 430", oder "Stellen Sie alle Einstellungsregler im Menü auf alle verfügbaren Werte ein." Alles kuriose, aber sehr gut machbare Ziele auf dem Weg zum Abschluss aller Herausforderungen. Wäre da nicht die Aufgabe mit dem Titel "Super Go Outside". Die entsprechende Beschreibung: "Spiele zehn Jahre lang nicht The Stanley Parable."Ohne anderweitige Methoden wird es also niemandem möglich sein, das Spiel vor dem Jahr 2032 vollständig abzuschließen - wäre da nicht, wie Gamingbible beschreibt, natürlich noch ein Umweg, der hier auch vorher schon zur Platin-Trophäe führen kann. "Wenn man wirklich wollte, könnte man das System wahrscheinlich überlisten, indem man einfach die interne Uhr des (Playstation)Systems ändert." Natürlich ist dann aber allen anderen Trophäe-Jägern klar, dass hier gemogelt wurde.