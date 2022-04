PlayStation 5: Sony verteilt wichtiges VRR-Update noch diese Woche

Das Ende März für die Next-Gen-Konsole angekündigte und von PS5-Spielern lang erwartete VRR-Update wird laut Sony noch in dieser Woche erscheinen. Kurz nach dem Start sollen 15 Spiele von einer Unterstützung der variablen Bildwiederholfrequenz per HDMI 2.1 profitieren.

15 Spiele sollen zeitnah einen VRR-Patch erhalten

Astro‘s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Knapp eineinhalb Jahre nach der Markteinführung der PlayStation 5 stattet Sony seine High-End-Konsole per Software-Update mit der Variable Refresh Rate (VRR) aus. Im offiziellen Blog des Herstellers wird die weltweite Aktualisierung für diese Woche in Aussicht gestellt. Die VRR-Unterstützung sorgt für eine Synchronisation der Bildwiederholfrequenz zwischen Monitor bzw. Fernseher und der PS5-Konsole - entsprechend kompatible Endgeräte vorausgesetzt."Dadurch wird die visuelle Leistung von PS5-Spielen verbessert, da visuelle Artefakte wie z. B. Frame-Pacing-Probleme und Screen-Tearing-Effekte minimiert bzw. eliminiert werden. Das Gameplay vieler PS5-Titel fühlt sich flüssiger an, da Szenen nahtlos wiedergegeben werden, Grafiken schärfer aussehen und die Eingangsverzögerung reduziert wird" gibt Sony zu verstehen. Für die Unterstützung benötigen bereits veröffentlichte PS5-Spiele einen passenden Patch, der bereits jetzt für die folgenden 15 Titel angekündigt wurde.Die Verteilung der Spiel-Patches wird "in den kommenden Wochen" erwartet. Für genaue Angaben verweist Sony an die Kommunikation der entsprechenden Publisher bzw. Entwickler. Nach dem PS5-Update wird die Variable Refresh Rate (VRR) standardmäßig für alle unterstützten Spiele aktiviert. Sollten Probleme auftreten, können Spieler diese in den Einstellungen unter dem Menüpunkt "Bildschirm und Video" jederzeit deaktivieren. Hier kann die Option zudem auf nicht unterstützte Titel angewendet werden. Die Chance, dass es dabei zu "unerwarteten visuellen Effekten" kommt, ist jedoch höher.