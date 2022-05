Datum für den Sargnagel: Sony enthüllt Plan zum Ende der PS4-Ära

Alle Dinge müssen mal zu Ende gehen: PlayStation-4-Nutzer können sich jetzt ein Datum schwarz im Kalender markieren - oder besser gesagt ein Jahr. Wie Sony mitteilt, will man die Produktion der Spiele und damit die PS4-Ära zum Jahr 2025 ausklingen lassen.

Jetzt ist es offiziell: PS4-Konsolen werden nach 2025 nicht mehr produziert

PS4 läuft großartig

Auch fast zehn Jahre nach der Premiere und zwei Jahre nach der Vorstellung des Nachfolgers PS5 ist die PlayStation 4 immer noch eine der beliebtesten Konsolen des Planeten. Natürlich hat die PS4 ihre anhaltende Stärke auch der Tatsache zu verdanken, dass Sony die Verfügbarkeit des Nachfolgers nicht so ganz in den Griff bekommt - das sorgt sogar dafür, dass das Unternehmen die PlayStation 4 länger produziert , als ursprünglich geplant. Fast ein Jahrzehnt nach der Vorstellung bekommt die PS4 aber jetzt ein offizielles Ablaufdatum.Enthüllt wird das Ende der PS4-Ära in einer neuen Präsentation (via ComicBook ), die unter anderem darüber informiert, was Sony in den nächsten Jahren in Sachen Einnahmen von seinen Konsolen und Spielen erwartet. Dabei ganz klar ersichtlich: Während das aktuelle Geschäftsjahr noch sehr deutlich von Veröffentlichungen für die PS4 geprägt ist, will der Konzern im Jahr 2025 komplett auf drei anderen Säulen stehen: PlayStation 5 , Mobile und PC.Zur Einordnung: Sony beschreibt hier explizit das Ende von First-Party-Veröffentlichungen für seine alte Konsole. Dass man in den nächsten Jahren mit steigender Verfügbarkeit der PS5 dazu übergeht, sich auf diese Konsole zu konzentrieren, war schon bisher abzusehen. Jetzt hat Sony seine konkreten Absichten selbst skizziert, in den kommenden Jahren wird aber wahrscheinlich das offizielle Ende ihres Lebenszyklus auch noch einmal groß verkündet - aller Voraussicht nach vor 2025.Sony hat gute Gründe, sich aktuell noch mit einer solchen Ankündigung zurückzuhalten. Zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 waren im Geschäftsjahr 2021 noch 65 Prozent des Umsatzes im PS Store auf die alte Konsole entfallen. Titel wie Fortnite und Apex Legends treiben dabei den Anteil der In-App-Käufe immer weiter nach oben. Ein Wert, dem Sony eine eigene Seite widmet: In einem Vergleichszeitraum von zwei Jahren nach Release geben die PS5-Besitzer pro Spiel deutlich mehr aus. Aufgeschlüsselt zeigt sich: Während die Einnahmen mit dem Preis für Spiele sinken, wird deutlich mehr mit Add-ons und Abos verdient.