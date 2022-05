Für 16 Jahre Dauerbetrieb: Samsung Pro Endurance SD-Karte gestartet

Samsung hat eine neue microSD-Karte vorgestellt, die ganz auf die Bedürfnisse von Kamera-Systemen ausgelegt ist, die zuverlässig und ununterbrochen laufen sollen. Die "Samsung Pro Endurance" verspricht 16 Jahre Dauerbetrieb durchzuhalten.

In einer Welt voller kleiner Kameras braucht es die richtigen Karten

33 Mal länger als Evo Plus

SD-Karten müssen je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen. Für Kameras liegt der Fokus hier traditionell auf Kapazität und Geschwindigkeit, auch geschuldet durch die Erfordernisse, die immer hochauflösenderes Bildmaterial stellt. Jetzt widmet sich Samsungs Speicher-Abteilung einmal mehr einer immer weiter verbreiteten Kamera-Kategorie, die andere Anforderungen mitbringt.Bei Überwachungskameras, Dashboard-Kameras, Türklingel-Kameras, Bodycams und anderen kleinen Kamera-Systemen, die der Überwachung dienen, sind hohe Auflösung und damit erforderliche Speichergeschwindigkeiten kein wichtiges Thema. Viel mehr muss hier auch der Speicher eine reibungslose und kontinuierliche Aufnahme und Wiedergabe leisten können. Genau auf dieses Leistungsprofil sind die neuen Samsung Pro Endurance-Karten ausgelegt.Samsungs wichtigstes Verkaufsargument: Dank besonders robustem NAND-Flash-Speicher, der sonst in Enterprise-Systemen zum Einsatz kommt, wird für die neuen Ausdauer-Speicher eine "ununterbrochene Aufnahmezeit von bis zu 16 Jahren (140.160 Stunden)" versprochen. "Damit hält eine einzige Pro Endurance-Karte so lange wie bis zu 33 herkömmliche Karten mit Fokus auf Geschwindigkeit", so die Entwickler - Samsung zieht hier seine eigene Evo Plus-Karte zum Vergleich heran.Wichtige Einschränkung: Der Spitzenwert von 16 Jahren wird bei 256 GB Kapazität erreicht und fällt mit weniger Speicherplatz deutlich ab - da diese auch deutlich öfter überschrieben werden. Für das 32-GB-Modell sichert Samsung so nur noch bis zu 17.520 Stunden Lebenszeit zu, also rund 2 Jahre. Für all diese Berechnungen legt man Full HD-Videoinhalte, die mit 26 Mbps (3,25MB/s) aufgezeichnet wurden, zugrunde.Samsung stellt die Pro Endurance mit 32 GB, 64 GB, 128 GB und 256 GB seit dem 3. Mai bereit, die Preise liegen zwischen 11 und 54 Euro. In Deutschland sind die Händler-Listungen aktuell noch überschaubar.