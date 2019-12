DesktopOK - Icon-Positionen auf dem Desktop sichern

Sichern und wiederherstellen

Weitere Funktionen

Die Freeware DesktopOK 6.81 sagt der Unordnung auf dem Desktop den Kampf an: Das kleine Tool sichert die Anordnung aller Dateien und Verknüpfungen auf dem Desktop, sodass diese jederzeit wiederhergestellt werden kann. Das Speichern und Wiederherstellen lässt sich dabei auch automatisieren.Nicht nur Gamer kennen das Problem: Beim Ändern der Bildschirmauflösung passiert es immer wieder, dass die mühsam angeordneten Symbole auf dem Windows-Desktop durcheinandergeraten. Das kleine Tool DesktopOK kann dies zwar auch nicht verhindern, jedoch speichert es die Iconpositionen und kann diese wiederherstellen.Damit dies funktioniert, muss DesktopOK selbstverständlich permanent im Hintergrund laufen. Eine Platzierung im Windows-Autostart ist daher sinnvoll und über die Optionen schnell erledigt. Das Speichern eines neuen Icon-Layouts erfolgt wahlweise manuell über einen Klick auf den Speichern-Button in der Programmoberfläche oder automatisch in verschiedenen wählbaren Zeitabständen. Auch beim Systemstart und Herunterfahren kann das Layout gespeichert werden. Die Auto-Save-Funktion müssen Sie jedoch in den Optionen zunächst aktivieren.Das Wiederherstellen der Positionen erfolgt nach der Wahl des gewünschten Layouts durch das Drücken des Wiederherstellen-Buttons. Je nach Wunsch können unendlich viele oder eine begrenzte Anzahl an Layouts gesichert werden. Außerdem ist es möglich, ein bestimmtes Layout bei jedem Systemstart wiederherzustellen.Im Menüeintrag "Tools" beherbergt DesktopOK zudem einige weitere nützliche Funktionen. Beispielsweise können der Mauszeiger und die Desktopsymbole nach einer festgelegten Zeitspanne der Inaktivität (keine Bewegung der Maus) versteckt oder der Icon-Abstand auf dem Desktop verändert werden.DesktopOK ist nur wenige Kilobyte groß und erfordert keine Installation. Daher kann es theoretisch auch von einem USB-Stick aus gestartet werden.