'Autonomer Supermarkt' ohne Personal muss Sonntags schließen

Der Lebensmittel-Gigant Rewe erprobt seit kurzem den Betrieb eines "unbemannten" Supermarkts. Dabei stößt man allerdings auf unerwartete Hürden, denn nach Meinung der Behörden gilt auch in diesem Fall das Sonntagsöffnungsverbot, selbst wenn es kein Personal im Laden gibt.

FDP: 'Begehbare Automaten'

Rewe

Wie in der letzten Wochen bekannt wurde, muss Rewe die sogennante "Nahkauf Box" im fränkischen Pettstadt am Sonntag schließen. Eigentlich hatte das Unternehmen Ende März angekündigt, dass man in dem Container-Bau ein neues Einkaufsformat erproben will, bei dem die Kunden zu jeder Tages und Nachtzeit einkaufen können.Aus dem Plan, dort 24 Stunden, an sieben Tagen in der Woche, den bargeldlosen Einkauf zu ermöglichen wird jedoch nichts. Wie unter anderem InFranken berichtet, hatte das zuständige Landratsamt nach der Eröffnung des automatisierten Mini-Supermarkts den Betreiber Rewe darauf hingewiesen, dass dessen Sonntagsöffnung aufgrund entsprechender Beschlüsse aus dem Juli 2021 nur an jedem Werktag - also von Montag bis Samstag - rund um die Uhr geöffnet sein dürfen.Dass mittlerweile die Behörden unter Verweis auf das Verbot der Öffnung der meisten Einzelhandelsgeschäfte an Sonntagen und Feiertagen dafür sorgen, dass selbst der "autonome" Kleinstladen geschlossen werden muss, schlägt unterdessen wie so oft bei diesem Thema hohe Wellen.Auch bei einem anderen automatisierten Mini-Supermarkt, der in Parkstein in der Oberpfalz zunächst vollständig durchgehend geöffnet war, wurde mittlerweile das Verbot der Sonntagsöffnung durchgesetzt, auch wenn es dort wie in Pettstadt keinerlei Personal gibt, das die Kunden bedient. Kritik an dieser Politik gibt es reichlich, darunter auch von der FDP.Die Partei will die automatisierten Klein-Supermärkte als "begehbare Automaten" betrachtet sehen, die entsprechend auch behandelt werden sollten. Schließlich sind die zahlreichen Verkaufsautomaten, die sich an vielen Orten im Land finden, ebenfalls 24 Stunden an sieben Tagen der Woche und auch an Feiertagen uneingeschränkt zugänglich.