Aldi Shop&Go: Discounter eröffnet den ersten kassenlosen Supermarkt

Die Supermarktkette Aldi steht hierzulande nicht gerade für Hightech, im Gegenteil hat man das Image des klassischen Discounters. Das Unternehmen hat international aber durchaus ein anderes Auftreten, in Großbritannien hat Aldi nun einen ersten kassenlosen Supermarkt eröffnet.

Aldi ist nicht gleich Aldi: Das wissen sicherlich Aldi Nord-Kunden, die zum ersten Mal eine Aldi Süd-Filiale betreten und umgekehrt. Das liegt natürlich daran, dass die beiden Aldis zwar den Namen teilen, aber zwei unterschiedliche, da komplett separate Unternehmen sind. Die beiden Aldis betreiben auch diverse internationale Ableger. In den USA ist Aldi Nord Besitzer der durchaus hippen Kette Trader Joe's, Aldi Süd ist hingegen u. a. in Großbritannien aktiv - und hat dort knapp 900 Filialen.In Großbritannien hat Aldi nun einen "Konzept-Laden" namens Aldi Shop&Go eröffnet: Dieser Concept Store befindet sich in Greenwich und steht nun für die Öffentlichkeit bereit, nachdem Mitarbeiter diesen bereits länger in einem internen Betrieb getestet haben.Aldi Shop&Go ermöglicht es den Kunden ihren Einkauf abzuschließen, ohne ein einziges Produkt zu scannen oder eine Kasse passieren zu müssen. Um den vollautomatisierten Laden nutzen zu können, müssen Kunden eine App herunterladen. Das erlaubt ihnen in weiterer Folge, den Laden zu betreten, ihre Artikel abzuholen und nach dem Einkauf einfach wieder gehen zu können. Sobald ein Kunde den Laden verlässt, wird ihm der Einkauf automatisch über die von ihm gewählte Zahlungsmethode in Rechnung gestellt und eine Quittung erscheint in der App.Das System ist eher nichts für Leute, die gerne unbeobachtet sind: Denn Aldi Shop&Go arbeitet mit Kameras, die die Kunden beim Einkaufen erfassen, damit wird erkannt, welche Waren die Kunden in den Einkaufswagen oder -korb legen. Wer altersbeschränkte Produkte wie Alkohol auf diese Weise kaufen will, der muss das zuvor u. a. mit Gesichtserkennungstechnologie inklusive Altersschätzung autorisieren.