Amazon Go startet in London: Erster Supermarkt ohne Kassen in Europa

Amazons kassenlose Supermarkt-Technologie expandiert. Mit dem ersten Geschäft in London startet jetzt auch das internationale Geschäft mit einem ersten Standort in Europa. Weitere Läden sind geplant, aber es gibt noch keine Details dazu.

Weitere Londoner Läden folgen

Amazon

Amazons Konzept der kassenlosen Supermärkte ist nicht neu, nur bisher wenig verbreitet. Nachdem der Online-Riese angekündigt hatte, dass die Technologie unter dem Namen "Just walk out" für den kassenlosen Einkauf auch an Partner - also an Dritte - weitergegeben wird, expandiert Amazon nun auch selbst außerhalb der USA. In der zurückliegenden Woche wurde der erste kleine Shop in London eröffnet (via BBC ).Kunden haben es dabei ganz einfach. Sie benötigen eine App, scannen diese am Eingang und legen sich dann alle gewünschten Artikel in eine mitgebrachte oder dort zu erstehende Einkaufstasche. Wer alles hat, was er benötigt, geht einfach wieder aus dem Shop heraus. Kein Anstehen an der Kasse, kein Hantieren mit Bargeld oder Karten. Amazon sendet im Anschluss eine Rechnung über die mitgenommenen Artikel.Die neue Filiale in London nutzt die Just Walk Out-Technologie des Unternehmens und dient daher auch ein wenig als Vorzeigeobjekt, um die Technik an andere zu vermarkten. Die Abrechnung wird automatisch abgewickelt.Amazon bietet in London Ealing nun eine Reihe von Lebensmitteln und frische, auch warme Mahlzeiten an, die vor Ort zubereitet werden. Mit einer Fläche von 2.500 Quadratmetern hat er eine ähnliche Größe wie die Amazon Go-Standorte des Unternehmens in den USA und ist deutlich kleiner als der erste Amazon Go Grocery Store. Weitere Filialen sind im Großraum London geplant, sagt das Unternehmen. In den USA hat Amazon mittlerweile knapp 30 Läden eröffnet.