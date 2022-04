Ukraine: Epic sammelt mit In-Game-Verkäufen riesige Spendensumme

Die Sonderaktion eines Spieleherstellers dürfte sich zu einer der größten Spendenaktionen entwickeln, die für die Unterstützung von Hilfsorganisationen in der Ukraine auf die Beine gestellt wurden: Epic Games überweist einen dreistelligen Millionenbetrag.

Auch Humble Bundle ist durch

Unter dem Eindruck des Überfalls russischer Truppen auf die Ukraine und der dadurch ausgelösten riesigen Fluchtbewegung hatte Epic vor zwei Wochen angekündigt, die Einnahmen aus In-Game-Verkäufen in Fortnite, die binnen der kommenden 14 Tage zusammenkommen, komplett zu spenden. Microsoft unterstützte die Aktion, indem auf die üblichen Provisionen bei Verkäufen über die Xbox-Plattform verzichtet wurde.Die gesetzte Frist ist nun um und Epic teilte mit, dass insgesamt 144 Millionen Dollar zusammenkamen. Das ist eine ziemlich stattliche Summe, wie sie selbst die großen Hilfsorganisationen nur selten bereitgestellt bekommen. Entsprechend bewegt zeigte man sich auch bei dem Spieleunternehmen und bedankte sich bei allen, die einen Beitrag zum Gelingen der Aktion geleistet haben.Die eingegangenen Gelder werden an mehrere Organisationen aufgeteilt. Zuwendungen bekommen beispielsweise das UN-Kinderhilfswerk Unicef, die UN-Flüchtlingshilfe UNHCR, das Welternährungsprogramm und die US-Organisation Direct Relief, die Medikamente in Krisengebiete liefert. Neben diesen bereits zu Beginn der Aktion feststehenden Empfängern kam nun noch World Central Kitchen dazu. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die von Spitzenköchen gegründet wurde und bei Bedarf vor Ort die Bereitstellung warmer Mahlzeiten organisiert. Aktuell ist man an acht Orten an der ukrainisch-polnischen Grenze und auch in der Ukraine aktiv und kocht für die Menschen auf der Flucht.Eine weitere Spendenaktion wurde von Humble Bundle gestartet. Der Anbieter verkaufte Spiele-Pakete, deren Erlös gespendet werden soll. Auch diese Aktion ist nun erst einmal abgeschlossen und brachte weitere 20 Millionen Dollar ein.