Ukraine-Krieg: Samsung streicht das "Z" aus seinen Smartphone-Namen

Der Elektronikriese Samsung reagiert in diesen Tagen mit einer ungewöhnlichen Maßnahme auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Weil der Buchstabe "Z" für die russische Propaganda verwendet wird, ändert Samsung in manchen Ländern die Namen von Smartphones.

Galaxy Z Fold 3 wird zu Galaxy Fold 3, Galaxy Z Flip 3 zu Galaxy Flip 3

Die mit großem Erfolg gestartete Serie von Smartphones mit faltbaren Displays von Samsung heißt in einigen Ländern ab sofort anders. Der koreanische Konzern passt die Bezeichnungen des Samsung Galaxy Z Flip 3 und Samsung Galaxy Z Fold 3 an. Die Maßnahme beschränkt sich bisher allerdings auf eine Reihe baltischer Länder, die direkt an Russland angrenzen.Samsung hat bei den betroffenen Modellen kurzerhand den bisher für die Bezeichnung der Modellreihe verwendeten Buchstaben "Z" gestrichen. Auf den Websites des Unternehmens für Estland, Lettland und Litauen ist jetzt nicht mehr von der Galaxy Z-Serie die Rede. Stattdessen heißen die Geräte jetzt einfach nur noch Samsung Galaxy Flip 3 und Samsung Galaxy Fold 3.Eine offizielle Stellungnahme des Konzerns zu dem Thema steht noch aus. Der Twitter-Leaker Ishan Agarwal , der auf die Namensänderung aufmerskam wurde, nennt aber bereits den wahrscheinlichen Grund. Weil die russischen Truppen in vielen Fällen auf ihren Panzern und anderem Kriegsgerät den lateinischen Buchstaben "Z" angebracht haben, wird dieser mittlerweile von der russischen Propaganda und den Befürwortern der militärischen Aktionen Russlands für ihre Zwecke verwendet.Angesichts des durch den Krieg gegen die Ukraine extrem angespannten Verhältnisses der baltischen Länder gegenüber Russland überrascht die Namensänderung durch Samsung eigentlich wenig. Allerdings geht der Konzern dabei zumindest unbestätigten Angaben zufolge sogar so weit, dass man die Verkaufsverpackungen der betroffenen Smartphones ebenfalls neu gestaltet hat - also sogar von den Retail-Boxen den Buchstaben "Z" streicht.In Deutschland werden das Samsung Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy Z Fold 3 nach wie vor unter ihren angestammten Namen vermarktet.