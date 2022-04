Ukraine-Krieg: Media Markt & Saturn nehmen DJI wieder ins Sortiment

Der Ukraine-Krieg ist der erste der Neuzeit, der nicht nur mit konventionellen Waffen geführt wird, sondern auch mit aller nur erdenklicher IT - Hacking und auch Drohnen sind deshalb ein großes Thema. Und das hat oder hatte auch Folgen für den deutschen Handel.

Ab nächste Woche werden DJI-Drohnen wieder verkauft

Konkret geht es um die Drohnen des chinesischen Herstellers DJI. Diese sind überall auf der Welt populär und auch im Einsatz. Das betrifft auch die Invasion der Ukraine durch Russland. Recht schnell nach dem Überfall des Putin-Regimes kamen aber diverse Vorwürfe in Richtung DJI auf: Demnach soll das Unternehmen Drohnen ans russische Militär liefern, diese würden auch direkt in der Ukraine zum Einsatz kommen. Außerdem hieß es, dass DJI Positionsdaten an Russland leaken soll.Die Vorwürfe stritt DJI stets entschieden ab, doch das hinderte die deutsche Elektronik-Handelskette Media Markt und Saturn nicht daran, DJI-Drohnen aus dem Sortiment zu werfen. Als Grund wurden die Vorwürfe gegen DJI im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg genannt, die Informationen hätten sich "verdichtet", dass diese stimmten. Das Unternehmen teilte weiter mit, dass man "weitere Hinweise und Entwicklungen" genau prüfen werde.Das ist offenbar nun erfolgt: So haben sich die Vorwürfe entweder nicht bestätigt oder Media Markt und Saturn sind zum Schluss gekommen, dass genug Gras über die Sache gewachsen ist. Denn der Handelskonzern hat seine Partner nun in Kenntnis gesetzt: "Außerdem möchten wir euch darüber informieren, dass ab dem 11.04.2022 die DJI Drohnen wieder im Shop beworben werden. Ab 00:01 Uhr werden die Artikel wieder verfügbar sein."Ein Statement der Pressestelle des Unternehmens liegt hierzu noch nicht vor, weshalb man nur spekulieren kann, was den Ausschlag gegeben hat. Wir haben nachgefragt und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald eine Rückmeldung hierzu vorliegt.