Tesla: Kunden melden Qualitätsprobleme bei Model Y aus Deutschland

Tesla hat offenbar zumindest in begrenztem Umfang noch Qualitätsprobleme bei der Fertigung im neuen Werk in Grünheide bei Berlin. So berichten Kunden, die bereits ein Model Y aus dem neuen Werk erhalten haben, dass ihre Fahrzeuge mit einigen kosmetischen Mängeln ankamen.

Musk warnte schonmal vor anfänglichen Mängeln

Laut dem Blog TeslaMag (via Golem ) meldeten manche Käufer, dass ihre neuen Tesla Model Y aus dem Werk in Brandenburg einige Mängel aufweisen. So sind die Karosserieteile Twitter-Posts und Berichten von Käufern zufolge teilweise nicht ganz bündig verbaut oder stehen über, ähnlich wie man es von früheren Fahrzeugen aus dem Tesla-Stammwerk im kalifornischen Fremont kennt.An anderer Stelle ist davon zu hören, dass ein Fahrzeug mit zahlreichen kleineren Kratzern im neuen Lack übergeben wurde. Die Kunden erhielten ihre Fahrzeuge jeweils kurz vor Ende des ersten Quartals, also Ende März. Mancher spekuliert nun, dass Tesla die Fahrzeuge mit einer weniger anspruchsvollen Qualitätssicherung produziert haben könnte, um sie noch rechtzeitig vor Ende des Quartals auszuliefern.Nur so wurden sie noch in die für den Börsenkurs des Konzerns wichtigen Statistiken zu den Lieferzahlen im letzten Quartal gezählt. Derzeit dürfte sich die Fabrik in Grünheide aber noch immer im Ramp-Prozess befinden, also eine allmähliche Steigerung der Produktionsmengen und eine Optimierung der dabei nötigen Abläufe erfahren.Während dieser Zeit kann es wie auch bei anderen Herstellern Schwankungen in der Qualität der Fahrzeuge geben. Dies hatte auch Tesla-Chef Elon Musk schon vor rund einem Jahr angedeutet, als er verlauten ließ, dass Kunden mit großem Interesse an perfekter Qualität ihrer Fahrzeuge lieber noch mit dem Kauf warten sollten, während die Produktion in einem neuen Werk des Unternehmens gerade hochgefahren werde.