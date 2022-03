Deshalb ist Microsoft auf der Time-Liste der 100 einflussreichen Firmen

Das Time Magazine hat seine Liste der 100 einflussreichsten Unternehmen für das Jahr 2022 herausgegeben. Microsoft hat sich dabei jetzt einen Platz in der Rubrik der "Titanen" gesichert - und zwar für das Konzern-Engagement in Sachen Gaming.

Der Gaming-Vorstoß ist dem Time Magazine besonders erwähnenswert

Einflussreiche Menschen

Siehe auch:

Der Software-Riese Microsoft befindet sich in diesem Jahr in der Time-Liste der "Titanen" - vermutlich wenig überraschend - mit Firmen wie Amazon, Apple, Meta, Alphabet, Disney, Nvidia und Netflix. Andere Bereiche auf der Liste der einflussreichsten Unternehmen der Time sind zum Beispiel die Pioniere oder auch die Innovatoren.Time hob dabei vor allem Microsofts große Pläne zur Übernahme von Activision Blizzard und die insgesamt starke Leistung des Unternehmens in dem Tech-Giganten gewidmeten Abschnitt hervor "Der Xbox-Hersteller Microsoft überraschte die Spieler im Januar mit der Ankündigung, Activision/Blizzard, den Herausgeber von Call of Duty und Overwatch, übernehmen zu wollen. Das Unternehmen sagt, dass der fast 70 Milliarden Dollar schwere Deal ihm helfen werde, die 3 Milliarden Gamer in der Welt zu bedienen. Der geplante Zusammenschluss, der eine Welle ähnlicher Schritte in der 200 Milliarden Dollar schweren Spieleindustrie auslöste, hat jedoch zu einer behördlichen Überprüfung geführt. Zudem hat CEO Satya Nadellas Microsoft aktuell eine Glückssträhne und übertraf mit 51,7 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Quartal die Erwartungen."Nach Angaben des Time-Magazines werden für die Aufnahme in der Liste vor allem Unternehmen nach Relevanz, Einfluss, Innovation, Führung, Ehrgeiz und Erfolg berücksichtigt, um den Einfluss eines Unternehmens zu bestimmen. Dass Microsoft jetzt wieder mit in der Liste auftaucht, ist eigentlich keine Überraschung. Der Tech-Gigant war auch letztes Jahr mit dabei. Satya Nadella wurde zudem vom Time Magazine als einer der weltweit einflussreichsten Menschen bezeichnet.