Satya Nadella: Teams hat Nutzer verdoppelt, PC erlebt "Renaissance"

Microsoft hat seine aktuellen Quartalszahlen bekannt gegeben und diese haben - wieder einmal - alle Rekorde gebrochen. Entsprechend gut gelaunt war das Management bei der anschließenden Telefonkonferenz und CEO Nadella hatte auch interessante Infos zu bieten.

270 Millionen Teams-Nutzer

Das Microsoft-Management, darunter natürlich auch Chief Executive Officer Satya Nadella, stellte sich nach der Bekanntgabe der aktuellen Zahlen dem traditionellen Earnings Call, eine Abschrift davon ist auf Seeking Alpha zu finden.Gleich am Anfang verriet Nadella, dass die Kommunikations-Suite Microsoft Teams mittlerweile auf mehr als 270 Millionen monatlich aktiver Nutzer kommt. Das ist im Vergleich zu knapp einem Jahr zuvor nahezu eine Verdopplung, denn im April 2021 gab der Redmonder Konzern 145 Millionen regelmäßige Teams-Anwender bekannt. Nadella: "Teams entwickelt sich schnell zum Standard für Unified Communications. Über 90 Prozent der Fortune-500-Unternehmen nutzten in diesem Quartal Teams Phone."Auch das lange Zeit totgesagt PC-Geschäft entwickelt sich besser als gedacht, Nadella sprach sogar von einer "Renaissance" des PCs: "Wir haben eine strukturelle Verschiebung der PC-Nachfrage festgestellt. Mehr denn je nutzen die Menschen den PC, um ihre Kreativität auszuleben, sei es bei Meetings in der virtuellen Realität oder bei der Fernarbeit, beim Schreiben von Code oder bei der Zusammenarbeit an Dokumenten, beim Livestreaming von Videos oder beim Spielen, beim Grafikdesign oder bei der technischen Planung."Microsoft erlebe derzeit eine Anstieg der mit PCs verbrachten Zeit sowie auch der PCs pro Haushalt insgesamt. "Nach drei Monaten sind wir begeistert von der Resonanz auf Windows 11", so Nadella. Der Microsoft-Chef verriet, dass es mittlerweile 1,4 Milliarden Geräte mit Windows 10 oder Windows 11 gebe.