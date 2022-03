In spätestens zehn Jahren: Analyst sagt PlayStation-Untergang voraus

Derzeit ist die PlayStation unumstrittener Marktführer im Konsolen-Be­reich. Doch Microsoft holt auf, nicht nur dank der leistungsstarken Xbox Series X , sondern vor allem auch wegen des Spiele-Abos Xbox Game Pass. Und laut einem bekannten Analysten wird das so weitergehen.

Xbox Game Pass als uneinholbarer Vorsprung

Sony gegen Microsoft bzw. PlayStation gegen Xbox. Wer hier Sieger ist, war in den vergangenen Jahren eigentlich keine Frage, denn der japanische Hersteller konnte mit der PlayStation 4 davonziehen, auch die PS5 erwies sich in den ersten rund eineinhalb Jahren als das populärere Gerät. Doch wie erwähnt hat der Redmonder Konzern eine Trumpfkarte, mit der Sony derzeit und wohl auch künftig nicht konkurrieren kann.Denn der Xbox Game Pass, der in der Ultimate-Version PC-, Xbox- und Cloud-Streaming-Spiele in sich vereint, bietet ein derzeit unschlagbares Preis/Leistungs-Verhältnis. Und laut des bekannten, aber für seine teils gewagten Vorhersagen auch umstrittenen Wedbush Securities-Analysten Michael Pachter wird das auch so weitergehen. Mehr als das: Pachter meint, dass das für Sony ein Sargnagel sein werde.Denn im Gespräch mit dem (der Xbox nahestehenden) Podcast RDX (via DualShockers ) sagte Pachter, dass die PlayStation dem "Untergang geweiht" sei und spätestens in zehn Jahren nicht länger existieren werde. Pachter meint, dass Microsoft vor allem dank des Xbox Game Pass schon jetzt einen Vorsprung habe, der sich nicht in den Hardware-Zahlen widerspiegelt.Pachter wörtlich: "Ich denke, dass PlayStation dem Untergang geweiht ist und in etwa zehn Jahren nicht mehr existieren wird, so wie wir sie kennen. Sie können nicht konkurrieren. Sie haben keine Chance zu konkurrieren. Sie sind nicht nur ein paar Jahre im Rückstand, es ist ein uneinholbarer Vorsprung."Pachter ist wie erwähnt umstritten und bei so manchem Gamer sogar regelrecht verhasst. So hat er beispielweise vor einigen Jahren gemeint, dass die Nintendo Switch keinen Sinn ergebe - über den Erfolg der aktuellen Nintendo-Konsole muss man heute nicht mehr diskutieren. Und dennoch sollte man Pachters Einschätzung nicht kategorisch beiseite wischen. Dass die PlayStation nicht länger existieren wird, ist wohl Blödsinn, dass Microsoft dank Xbox Game Pass einen besonderen Vorsprung hat, ist aber nicht von der Hand zu weisen.