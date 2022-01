Xbox Game Pass: Microsoft bucht inaktiven Konten kein Geld mehr ab

Viele Mitgliedschaften verlängern sich automatisch um einen bestimmten Zeitraum, wenn sie nicht vor Ablauf einer Frist gekündigt werden. Davon sind auch Xbox Game Pass-Nutzer, die ihr Konto nicht mehr verwenden, betroffen. Zukünftig lässt Microsoft das Abo automatisch auslaufen.

Inaktive Konten werden automatisch gekündigt

Die britische Competition and Markets Authority (CMA) hat untersucht , wie automatische Abo-Verlängerungen auf verschiedenen Konsolen gehandhabt werden. Dabei hat die Behörde kritisiert, dass Xbox Game Pass-Mitglieder unzureichend über die restliche Laufzeit und automatische Verlängerungen des Abonnements informiert werden. Microsoft hat vor kurzem auf die Untersuchung reagiert und der CMA einen Katalog mit geplanten Änderungen vorgelegt.Die Redmonder möchten ihre Kunden zukünftig vor dem Abschließen eines Abos besser über die verschiedenen Konditionen informieren. Den Nutzern soll mitgeteilt werden, wie die Mitgliedschaft funktioniert und wann der Xbox Game Pass zu welchen Kosten verlängert wird. Zudem sollen die Mitglieder erfahren, wie Rückerstattungen für unfreiwillig verlängerte Abonnements beantragt werden können. Sobald ein Abo automatisch fortgesetzt wird, werden die Nutzer per Mail über die Verlängerung und die Kündigungs-Optionen informiert.Wer ein Abonnement besitzt und den Dienst seit längerer Zeit nicht mehr genutzt hat, wird ebenso kontaktiert. Sollte die Mitgliedschaft dann weiterhin nicht genutzt oder gekündigt werden, lässt Microsoft das Abo automatisch auslaufen. Hiermit soll verhindert werden, dass Nutzer auf unbestimmte Zeit weiterzahlen, ohne den Service überhaupt zu verwenden.Aktuell ist noch unklar, wie lange ein Nutzer inaktiv sein muss, damit seine Mitgliedschaft automatisch gekündigt wird. Es ist noch nicht bekannt, ob Microsoft die Änderung weltweit vornimmt. Womöglich laufen inaktive Konten zunächst lediglich in Großbritannien aus. Außerdem bleibt offen, ob auch andere Publisher wie Sony und Nintendo ihre Modelle anpassen.