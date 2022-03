Frühling für Gamer: Microsoft kündigt Release von 40+ Xbox-Spielen an

Im Zuge des Spring Games Spotlight 2022 kündigt Microsoft den Release von mehr als 40 Spielen für die Konsolen-Familien Xbox One und Xbox Series X/S an. Fünf Titel, die unter anderem als E3-Highlights gelten und zum Großteil im Game Pass erscheinen, stehen dabei im Mittelpunkt.

Spring Games Spotlight: Xbox-Highlights im März und April 2022

Alle neuen Xbox-Spiele im Überblick!

Zwischen dem 8. März und 11. April 2022 stehen bei den Redmondern mehr als 40 Titel auf dem Programm, von denen man bereits jetzt 18 Spiele im so genannten "Spring Spotlight" bewirbt . Während ein Großteil der neuen Veröffentlichungen aus Indie- und Retro-Games bestehen, sind mit Shadow Warrior 3 und Elex 2 auch namhafte Mainstream-Titel vertreten, die bereits jetzt zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für das neue Wrestling-Spiel WWE 2K22 und das Roguelite-Spiel Conan Chop Chop.Die nachfolgenden fünf Spiele stellt Microsoft in seinem jüngsten Blog-Beitrag zu den ersten Frühlings-Highlights 2022 in den Mittelpunkt. Mit dabei sind lang angekündigte Titel wie Tunic, Shredders, RPG Time und Young Souls. Viele davon werden direkt zu Release in die Spiele-Flatrate Xbox Game Pass aufgenommen.- Tunic wurde bereits auf der E3 2018 angekündigt und hat seitdem einige Demos veröffentlicht, die das Spiel bei den meisten Indie-Fans auf die Liste der am meisten erwarteten Spiele für 2022 gesetzt haben. Tunic ist ein Action-Adventure über einen kleinen Fuchs in einer großen Welt. Erforsche die Wildnis, entdecke gruselige Ruinen und kämpfe gegen schreckliche Kreaturen aus längst vergangenen Zeiten. Tunic ist ein konsolenexklusiver Titel und erscheint am 16. März.- Ein weiteres Highlight der E3: Shredders ist das ultimative Snowboarding-Spiel, das von Fahrern für Fahrer entwickelt wurde. Beim Snowboarding-Event des Jahres musst du die verrücktesten Tricks zeigen, um eine Wildcard für ein exklusives Turnier zu ergattern. Um zu beweisen, dass du der Herausforderung gewachsen bist, musst du die Kunst des Parkriding, Buttering, Rails und massiven Kickers beherrschen und dir deinen Platz in der Welt des Snowboardens verdienen. Shredders ist konsolenexklusiv und ab dem 17. März mit dem Xbox Game Pass erhältlich.- MLB The Show ist letztes Jahr auf der Xbox erschienen und war sofort ein Hit bei den Xbox Fans. MLB The Show 2022 setzt den Titel vom letzten Jahr noch weiter fort. Erstelle und nutze mehrere Spieler, die über dein persönliches Baseball-Rollenspielerlebnis "Road to the Show" hinausgehen, und passe deine Spieler so an, wie du es möchtest, um deinen Fortschritt zu unterstützen. Tritt gegen deine Freunde an und spiele plattform- und fortschrittsübergreifend. Trittst du zum ersten Mal auf das Schlagmal? Passe dein Erlebnis mit Spielstilen und zwei neuen Schwierigkeitsgraden an, um dir zu helfen, den Dreh rauszukriegen. MLB The Show 2022 ist ab dem 5. April mit dem Xbox Game Pass erhältlich.- Um bei unserem Thema der E3-Ankündigungen in diesem Monat zu bleiben, kommt RPG Time von einem wunderbaren Team aus Japan auf die Xbox. In dem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Jungen, der davon träumt, ein Spieleentwickler zu werden. Auch wenn der Titel des Spiels den Begriff "RPG" enthält, werden die Spielerinnen und Spieler schon bald andere Spiele als das handgezeichnete RPG auf einem Notebook spielen: In einer Welt aus Pappe und Papier, die auf einem Schreibtisch verstreut ist, werden die Spielerinnen und Spieler auch Action, Abenteuer, Side-Scrolling-Shooter und sogar Kommando-Kampfspiele spielen können! RPG Time ist ein leidenschaftliches Projekt, dessen Entwicklung neun Jahre dauerte und das am 10. März exklusiv für Konsolen erscheint.- Young Souls ist ein großartiger 2D-Brawler, der auf ein storyreiches Action-RPG trifft. Kämpfe gegen Horden angriffslustiger Goblins, rüste dich mit hunderten von Waffen und Accessoires aus, erkunde die Welt und reise zwischen den Welten, während rebellische Zwillinge sich ihren Weg zur Rettung ihres Ziehvaters erkämpfen. Young Souls ist ab dem 10. März mit dem Xbox Game Pass erhältlich.