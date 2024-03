pdfFactory Download & Setup

Der pdfFactory Download richtet auf Ihrem Windows-PC einen virtuellen Drucker ein, mit dem Sie aus jeder Anwendung heraus PDF-Dateien erstellen können.Eine Stärke von pdfFactory 8.44 besteht darin, Inhalte aus verschiedenen Quellen in einem einzigen Dokument miteinander zu verbinden. Beispielsweise fügen Sie so Texte aus Ihrem Browser und Office-Anwendungen zusammen. Auf Wunsch verschlüsseln Sie neue Dokumente und schützen diese mit einem Passwort.pdfFactory läuft unter Windows Vista, 7, 8, 10 und 11 (32-Bit und 64-Bit), während der Installation müssen Sie das Anlegen eines zusätzlichen Druckertreibers bestätigen, damit die Software funktionieren kann. Der Download enthält sowohl eine lokale Version als auch eine Server-Edition der Software.Im Anschluss an die Installation erscheint pdfFactory alsin Windows und ist über den Drucken-Dialog jeder Software erreichbar. Wählen Sie beim Drucken eines Dokuments "pdfFactory" aus, wird dieses nicht tatsächlich gedruckt, sondern in pdfFactory geöffnet. Wiederholen Sie diesen Vorgang, umÜber die Benutzeroberfläche von pdfFactory haben Sie anschließend die Möglichkeit, das Dokument zu bearbeiten. Etwa drehen Sie einzelne Seiten, ändern deren Reihenfolge, löschen nicht benötigte Inhalte oder setzen vor dem Speichern ein Passwort, um unbefugte Zugriffe zu verhindern. Durch das Einbetten verwendeter Schriftarten stellen Sie außerdem sicher, dass das fertige Dokument überall richtig angezeigt wird.Sie können pdfFactory zwar kostenlos ausprobieren, allerdings wird in jedem Dokument ein nicht entfernbarer Hinweis auf die Testversion eingeblendet. Dieser verschwindet durch dem Kauf der Vollversion. Mit pdfFactory Pro gibt es außerdem eine erweiterte Version mit zusätzlichen Funktionen. Beispielsweise können Sie mit dieser Formulare ausfüllen oder Texte bearbeiten.Alternativen zu pdfFactory gibt es etwa mit dem PDF24 Creator , dem PDFCreator oder dem BullZip PDF Printer