Games with Gold: Neue Gratis-Titel für Xbox-Spieler im März

Wer eine aktive Xbox Live-Mitgliedschaft besitzt, kann sich im nächsten Monat wieder über neue Gratis-Spiele für seine Konsole freuen. Neben dem Action-Rollenspiel Sacred 2 Fallen Angel werden noch drei weitere, ursprünglich für die Xbox One 360 veröffentlichte Titel angeboten.

Spiele natürlich auch für die Xbox Series X/S

Bei den vier neuen Games handelt es sich um die zwei Xbox One-Spiele "The Flame in the Flood" und "Street Power Soccer" sowie die beiden Xbox 360-Titel "Sacred 2 Fallen Angel" und "Spongebob: Eiskalt Entwischt". Während "The Flame in the Flood" und der Sacred-Ableger vom 1. bis zum 15. März zur Verfügung stehen, werden "Street Power Soccer" und der Spongebob-Titel erst ab dem 16. März angeboten. "Street Power Soccer" lässt sich bis zum 15. April herunterladen. Die vier Games sind laut Microsoft insgesamt 89,96 Euro wert.In "The Flame in the Flood" begibt sich der Spieler auf ene Reise durch die Seelandschaften Amerikas. Die Reise kann zu Fuß oder mit Hilfe eines Floßes über einen zufallsgenerierten Fluss angetreten werden. "Street Power Soccer" bietet den Xbox-Besitzern eine Streetfootball-Erfahrung mit abwechslungsreichen Orten, Trickschüssen und verschiedenen Spielmodi.Das Action-Rollenspiel "Sacred 2 Fallen Angel" kann alleine oder im Team gespielt werden und stellt den Spieler vor spannende Herausforderungen. In "Spongebob: Eiskalt Entwischt" reist der Protagonist durch seine Erinnerungen, um das geheime Rezept für den Krabbenburger zu rekonstruieren.Darüber hinaus haben die Besitzer eines Xbox Live-Abos noch bis zum 15. März die Möglichkeit, den seit Mitte Februar angebotenen 3D-Side-Scroller "Aerial_Knight's Never Yield" zu zocken. Das Game wurde für die Xbox One veröffentlicht und lässt sich im Rahmen der Abwärtskompatibilität auf den aktuellen Konsolen Xbox Series S und Xbox Series X spielen.Um die aufgeführten Xbox-Titel herunterladen zu können, wird wie üblich eine kostenpflichtige Mitgliedschaft benötigt. Das Gold-Abonnement schlägt monatlich mit 6,99 Euro zu Buche. Für ein drei Monate langes Abo werden 19,99 Euro fällig. Die Mitgliedschaft ist inzwischen allerdings im Xbox Game Pass, der über 100 hochwertige Konsolen- und PC-Spiele mit sich bringt, enthalten. Die Ultimate-Variante wird für 12,99 Euro im Monat angeboten. Der erste Monat kann für nur einen Euro ausprobiert werden.