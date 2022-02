Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele-Highlights im Februar

Microsoft kündigt die erste Auswahl an PC- und Konsolen-Spielen an, die im Laufe des Februar den Xbox Game Pass erreichen. Zu den Highlights der Gaming-Flatrate gehören in diesem Monat unter anderem CrossfireX, Ark: Ultimate Survivor Edition und diverse DLCs sowie Boni.

Überblick: Die Xbox Game Pass-Neuheiten für Februar 2022

Neben den nachfolgend aufgelisteten Spielen stellen die Redmonder auch das ab sofort verfügbare "Into the Wood"-Update für ihr Survival-Spiel Grounded und das vor wenigen Tagen veröffentlichte World Update 7 des Flight Simulator in den Mittelpunkt. Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate erhalten zudem diverse "Perks", darunter ein Starter-Pass für die neun­te Season von Smite und ein exklusives Starter-Pack für World of Warships.Viele Spiele stehen sowohl für die Xbox Series X Xbox One , für Windows-PCs und in der Cloud zur Verfügung. Beachten sollte man zudem, dass Spiele wie Control, Code Vein, The Medium, Project Winter, The Falconeer und Final Fantasy XII The Zodiac Age am 15. Februar den Game Pass verlassen werden.(Cloud, Konsole und PC)Im Schutze der Nacht tauchst Du tief in Dein Unterbewusstsein ein, wo Du düstere Albträume bekämpfst und mächtige Artefakte sammelst. Am Tag erkundest Du die Stadt Redhaven, pflegst Beziehungen zu den Bewohner*innen und entfesselst die wahre Macht Deiner Träume.(Cloud, Konsole und PC)Telling Lies ist ein investigativer Thriller mit einer nicht linearen Story, die sich in heimlich aufgezeichnete Video-Unterhaltungen entfaltet. Du erhältst einen anonymen Laptop, der eine gestohlene NSA-Datenbank mit Filmmaterial enthält. Die Aufzeichnungen decken zwei Jahre im Privatleben von vier Menschen ab, die durch einen schockierenden Vorfall miteinander verbunden sind.(Cloud und Konsole)In Contrast erlebst Du die malerische und melancholische Welt der 1920er Jahre, in der düstere Schatten über den Straßen liegen. Du besitzt die einzigartige Fähigkeit, mit der Dunkelheit zu verschmelzen und sie nach Belieben wieder zu verlassen. Mithilfe Deiner übernatürlichen Kräfte und des jungen Mädchens Didi tauchst Du in geheimnisvolle Mysterien ein. Du deckst ein düsteres Familiengeheimnis auf und wendest die Zukunft Deiner kleinen Freundin zum Besseren.(Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)Besiege ist ein physikbasiertes Aufbauspiel, in dem Du die verrücktesten mittelalterlichen Belagerungsmaschinen brauchst, um Deine Feinde in die Flucht zu schlagen. Erobere die 54 Level der Einzelspieler-Kampagne, belagere Deine Freund*innen im Mehrspieler-Modus und erschaffe im Level-Editor Deine ganz persönlichen Herausforderungen.(Konsole)Pünktlich zum Release tauchst Du mit dem Xbox Game Pass in die CrossfireX Einzelspieler-Kampagne ein. Du erhältst die Befehlsgewalt über eine Global Risk-Einheit in einem Konflikt, in dem die größten privaten Militär-Unternehmen auf Konfrontationskurs sind. Schleiche durch feindliches Gebiet, rette Deine gefangenen Team-Mitglieder und enthülle die dunklen Geheimnisse der Black List Mercenaries.(Cloud, Konsole und PC)Daryon und Selene begeben sich auf die schier aussichtslose Suche nach einer Heilung von der alles verzehrenden Korrosion. In diesem JRPG erlebst Du eine rührende Geschichte um Verlust und Hoffnung, während Du Dich in anspruchsvollen rundenbasierten Kämpfen immer weiter in der Handlung vorankämpfst.(Cloud, Konsole und PC)Du schlüpfst in die Rolle von Skul, einem mutigen Skelett, das sich den übermächtigen Horden der Held*innen entgegenstellt, die das Schloss des Dämonenkönigs zerstört haben. Um gegen die Vielzahl von Feinden in diesem rasanten Roguelike zu bestehen, sind schnelle Reaktionszeiten und ein gewisses taktisches Gespür gefragt. Denn nur wenn Du die richtigen Fertigkeiten freischaltest, bist Du Deinen Feinden gewachsen. Jetzt nur nicht den Kopf verlieren!(Cloud, Konsole und PC)In diesem Semi Open World-RPG bekämpfst Du Horden von Monstern und Zombies, um das Überleben der Menschheit in der Postapokalypse zu sichern. Die Teenager Jack, Quint, June und Dirk stellen sich den verseuchten Straßen der Kleinstadt Wakefield, um den Staff of Doom von Malondre zu stehlen.(Cloud, Konsole und PC)Jetzt erlebst Du mit dem Game Pass das volle Ausmaß dessen, was das Ark-Franchise zu bieten hat. Zähme und reite prähistorische Kreaturen, während Du wilde Landstriche erkundest und feindliche Spieler*innen in anspruchsvollen Stammeskämpfen das Fürchten lehrst. Verbünde Dich mit Deinen Freund*innen und begib Dich auf ein fantastisches Abenteuer voller Dinosaurier, das Du so schnell nicht vergessen wirst.(Cloud, Konsole und PC)In Infernax erlebst Du pünktlich zum Release die Abenteuer eines großen Ritters, der nach zahllosen Kämpfen in seine Heimat zurückkehrt. Hier muss er feststellen, dass diese von unheiliger Magie heimgesucht wird. Furchtlos stellst Du Dich der Aufgabe, die Ursache dieser Verderbtheit zu finden und zu zerstören. Auf Deiner Reise stellst Du Dich bestialischen Kreaturen, gefährlichen Dämonen und Landstrichen, die vor Lebensfeindlichkeit nur so strotzen.