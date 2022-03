Android bekommt in der Ukraine ein Warnsystem für Luftangriffe

Wir leben in Zeiten, die vor rund einem Monat kaum jemand für möglich gehalten hätte, gemeint ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Das bedeutet, dass auch technische Lösungen erforderlich werden, die über Leben und Tod entscheiden - so wie Warnungen vor Luftangriffen.

Für jedes Android-Handy

Wir verwenden Smartphones heutzutage für alle nur erdenklichen Dinge, Kommunikation, Nachrichten, Unterhaltung etc. pp. Doch in der Ukraine warnen Android-Geräte dieser Tage Menschen vor Luftangriffen des russischen Militärs. Eine solche Lösung ist bereits in Betrieb, die ukrainische Regierung betreibt ein derartiges Warnsystem seit einigen Tagen. Dieses läuft aktuell aber nur über eine Drittanbieter-App, doch Google hat nun angekündigt, dass man "Air Raid Alerts" direkt in sein Betriebssystem integrieren wird.Das wird natürlich den Vorteil haben, dass man alle Android-Nutzer erreichen und warnen kann und nicht nur jene, die die dazugehörige App installiert haben. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Mountain View schreibt in einem Blogbeitrag (via Ars Technica ): "Tragischerweise sind Millionen von Menschen in der Ukraine nun auf Luftangriffswarnungen angewiesen, um sich in Sicherheit zu bringen."Google weiter: "Auf Ersuchen und mit Hilfe der ukrainischen Regierung haben wir begonnen, ein schnelles Luftangriffswarnsystem für Android-Handys in der Ukraine einzuführen. Diese Arbeit ist eine Ergänzung zu den bestehenden Luftschutzwarnsystemen des Landes und basiert auf den bereits von der ukrainischen Regierung bereitgestellten Warnungen."Die Verteilung des neuen Warnsystems (das auf der Niedriglatenz-Lösung für Erdbebenwarnungen basiert) läuft über die Google Play Services, das bedeutet, dass nahezu jedes Android-Smartphone diese Warnungen erhalten kann. Man wird hier auch auf die bei neuen Features ansonsten übliche gestaffelte Verteilung verzichten, Anwender in der Ukraine werden diese Funktionalität also zum nächstmöglichen Update-Zeitpunkt erhalten.