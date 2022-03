Gaming-Bundle for Ukraine: 10 Euro spenden, 600+ Spiele erhalten

Mehr als 700 Spieleentwickler rufen zum Spenden auf und liefern euch dafür das "Bundle for Ukraine". Wer sich für einen Mindestbetrag von 10 Dollar beteiligt, erhält rund 1000 Inhalte, darunter 600 Videospiele, 300 analoge Tabletop-RPGs, eBooks, Soundtracks und vieles mehr.

International Medical Corps - eine Organisation, die vor Ort medizinische Hilfe leistet

Voices of Children - eine ukrainische Organisation, die Kindern hilft, die Schrecken des Krieges zu bewältigen

Spiele kaufen für den guten Zweck!

Fast 1000 Inhalte, über 600 Spiele für 10 Dollar

Ist man auf der Suche nach einem neuen Indie-Spiel und möchte gleichzeitig die Menschen in der ukrainischen Krisenregion unterstützen, sollte man sich das Spiele-Paket "Bundle for Ukraine" auf jeden Fall genauer ansehen. Die von Necrosoft Games über die itch.io-Plattform ins Leben gerufene Spielesammlung wurde bereits von mehr als 160.000 Gamern unterstützt, die im Schnitt sogar mehr als den Mindestbetrag gespendet haben. Ganz im Stile eines Humble Bundles heißt es nämlich auch hier "Pay what you want" - ab 10 US-Dollar.Innerhalb kürzester Zeit wurden bereits mehr als 2,5 Millionen US-Dollar gesammelt, die zeitnah zwischen den Hilfsorganisationen des International Medical Corps und Voices of Children aufgeteilt werden. Beide versorgen das Krisengebiet derzeit mit medizinischer Hilfe und betreuen Kinder vor Ort. Mehr Informationen zu beiden Organisationen findet ihr auf den folgenden Webseiten.Unter den Spielen befinden sich keine namhaften AAA-Titel, doch dafür ein paar tolle Retro- und vor allem Indie-Schmankerl, welche die Mittagspause und den Feierabend durchaus füllen können. Vor allem dann, wenn gleich mehr als 600 an der Zahl zur Verfügung stehen. Ebenso vielfältig wie die Spieleauswahl ist die Verteilung auf verschiedene Betriebssysteme. Windows-, Mac- und Linux-Nutzer dürften so voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Sogar Android- und Browser-Inhalte werden geliefert.Das sagen die Initiatoren: "Die Menschen in der Ukraine werden angegriffen. Als Spieleentwickler wollen wir neue Welten erschaffen, nicht die, die wir haben, zerstören. Deshalb haben wir uns zusammengetan, um dieses Wohltätigkeitspaket zu präsentieren und den Ukrainern zu helfen, diese Tortur zu überleben und nach dem Ende des Krieges weiterzuleben. Dieses Anliegen hat bei Spieleentwicklern auf der ganzen Welt Anklang gefunden, so dass unser Paket fast 1.000 Spiele, Tabletop-Rollenspiele, Bücher usw. enthält."