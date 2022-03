Samsung soll Leistung von über 10.000 Smartphone-Apps drosseln

Der südkoreanische Hersteller Samsung soll die Leistung seiner Smartphones vorsätzlich drosseln, um die Akkulaufzeit zu verbessern. Gerüchten zufolge sind mehr als 10.000 Apps betroffen, darunter bekannte Programme wie Instagram, Microsoft Office, Netflix und Co.

Akkulaufzeit und Langlebigkeit zugunst der High-End-Leistung

Während Samsung-Kunden unter dem oft auf Galaxy-Smartphones vorinstallierten "Game Optimizing Service" (GOS) bisher einen nützlichen Dienst zur Verbesserung der Performance in Spielen vermuteten, sorgt nun ebendieser für Frust. Wie die Kollegen von Android Authority unter Berufung auf die südkoreanische Community des Herstellers berichten, soll Samsungs Spiele-Optimierung für die Drosselung von über 10.000 Android-Apps verantwortlich sein. Voraussichtlich mit dem Ziel, die Akkulaufzeit der Geräte zu verlängern.Die lange Liste an Programmen beinhaltet nicht nur viele Spiele, sondern auch namhafte Apps wie Instagram, Microsoft Office Netflix , Google Keep und TikTok. Selbst Samsungs eigene Software, wie zum Beispiel Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay und Samsung Pass sollen von der Leistungslimitierung betroffen zu sein. Besonders kritisch wird der Fakt angesehen, dass die von Pressevertretern für Testberichte oft herangezogenen Benchmark-Apps (z.B. 3DMark, AnTuTu, GeekBench 5 oder GFXBench) die volle Leistung der Smartphones abrufen können.Ein koreanischer YouTuber bestätigte die Drosselung und Benchmark-Bevorteilung, in dem er das App-Paket des weit verbreiteten 3DMark als Genshin Impact tarnte und kurz darauf Samsungs "Spiele-Optimierung" zuschlug. Die Leistungseinbuße lag bei über 56 Prozent. Die jüngst vorgestellten Smartphones der Galaxy S22-Familie und die Modelle Galaxy S20 FE sowie S10e scheinen von diesem Problem nicht betroffen zu sein. Der nicht deaktivierbare GOS-Dienst wurde von den Kollegen allerdings auf einem Galaxy S21 Plus gefunden.Wie viele Geräte wirklich betroffen sind, scheint noch unklar zu sein. "Auch Samsung-Mitarbeiter kritisieren dies als schlechtes Verhalten und verweisen auf das Dieselgate von Volkswagen. Dementsprechend hat Samsung eine Untersuchung eingeleitet, und es gibt Gerüchte, dass auch Samsungs stellvertretender Vorsitzender Lee Jae-yong an einer Aufklärung interessiert ist" gibt Insider GaryeonHan abschließend auf Twitter bekannt.