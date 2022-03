Samsung Galaxy-Drosselung: Geekbench schmeißt Handys aus der Liste

Seit ein paar Tagen ist klar, dass Samsung bei seinen Flaggschiff-Smartphones per Software eine Leistungs-Drosselung vornimmt , um die Akkulaufzeit zu verbessern. Im "Labor" dagegen schaltet Samsung die volle Leistung frei. Das hat jetzt Konsequenzen.

Geekbench erläutert den Rauswurf





Samsung hat versprochen, ein zukünftiges Update zu veröffentlichen, das die Möglichkeit bietet, die Spieleleistung direkt zu steuern. Die derzeitige Politik von Geekbench besteht jedoch darin, manipulierte Geräte dauerhaft von der Liste zu streichen, auch nach einem Patch, der das Problem behebt, sodass keines der heute entfernten Telefone erneut auf der Website aufgeführt wird." "Anfang der Woche wurden wir auf Samsungs Game Optimizing Service (GOS) aufmerksam gemacht und darauf, wie er die Leistung von Spielen und Anwendungen drosselt. GOS entscheidet anhand von Anwendungskennungen und nicht anhand des Anwendungsverhaltens, ob Anwendungen gedrosselt werden (oder nicht). Wir betrachten dies als eine Form der Benchmark-Manipulation, da die wichtigsten Benchmark-Anwendungen, einschließlich Geekbench, von diesem Dienst nicht gedrosselt werden.Samsung hat versprochen, ein zukünftiges Update zu veröffentlichen, das die Möglichkeit bietet, die Spieleleistung direkt zu steuern. Die derzeitige Politik von Geekbench besteht jedoch darin, manipulierte Geräte dauerhaft von der Liste zu streichen, auch nach einem Patch, der das Problem behebt, sodass keines der heute entfernten Telefone erneut auf der Website aufgeführt wird."

Update kommt, nur wann ist unbekannt

Samsung HCMC

Das verfälscht die tatsächlichen Ergebnisse, denn die Performance bleibt im Alltag weit hinter dem zurück, was die geräte eigentlich leisten könnten. Der Nutzer hat also nicht die Leistung zur Verfügung, die Benchmark-Apps wie 3DMark, AnTuTu, GeekBench 5 oder GFXBench zeigen, sondern deutlich weniger. Dieser Betrug an den Smartphone-Besitzern hat nun Konsequenzen für Samsung: Geekbench hat mitgeteilt, dass man nach einer Untersuchung der Vorwürfe die betroffenen Geräte ab sofort aus dem Listung entfernt hat.Geekbench hat dem Online-Magazin Android Police die folgende Erklärung zukommen lassen:Gestrichen wurde die Samsung Galaxy S22-Serie zusammen mit allen S21-, S20- und S10-Geräten. Samsung hat bislang noch keinen Zeitrahmen genannt, wann das angekündigte Update für die Nutzer verfügbar sein wird. Es ist nicht das erste Mal, dass Geekbench Geräte aus seiner Benchmark-Tabelle entfernt hat. Letztes Jahr hat der Dienst als Reaktion auf die Drosselung von Apps durch OnePlus auf dem OnePlus 9 und 9 Pro beide Geräte herausgeworfen.